Occupazione: un 6 in condotta gli costa la gita. E’ possibile farlo?

13:31 - Prima delle vacanze di Natale, per protesta un gruppo di studenti occupa la sua scuola. I professori non sono d’accordo decidono di far sentire la loro voce con una bella punizione: 6 in condotta a tutto l'istituto, in più niente gite per tutto l'anno e una bella sospensione ai rappresentanti d'istituto. Lo racconta uno dei protagonisti in una segnalazione al sito Skuola.net. I prof possono reagire in questo modo o stanno calpestando i diritti degli studenti? Risponde Alex Menietti, autore del libro "I diritti degli studenti della scuola superiore".

OCCUPAZIONE: SOSPENSIONE E 6 IN CONDOTTA PER TUTTI? - Quando si sceglie di occupare una scuola si va incontro a dei rischi, ma non sempre si pensa che le conseguenze possano essere così gravi. Ecco cosa ha segnalato uno studente alla redazione di Skuola.net: "In seguito a un'occupazione studentesca il collegio dei docenti del mio istituto ha deciso di applicare diversi provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli studenti. Nello specifico i provvedimenti sarebbero un 6 in condotta a tutto l'istituto e niente viaggi d'istruzione, nemmeno le uscite di 1 giornata. Appena mi hanno informato di queste decisioni mi sono sorti un paio di dubbi: come faccio a sapere cosa è stato precisamente deliberato dal collegio dei docenti? Ovvero, possiamo noi studenti richiedere una copia del verbale? E poi il collegio dei docenti può davvero decidere per la condotta degli studenti? La responsabilità disciplinare non è personale? Possono davvero negarci viaggi ed uscite didattiche? Inoltre, hanno conteggiato tutta la durata dell'occupazione come assenza scolastica e vorrebbero (non ancora deliberato) sospendere per 5gg i rappresentanti d'istituto. Possono davvero applicare una sospensione per giornate non scolastiche?"

NON SI PUÒ FARE. O FORSE SI - Alex Menietti, autore del libro “I diritti degli studenti”, risponde su questa vicenda: "La responsabilità disciplinare è personale, pertanto non è possibile assegnare a tutti il 6 in condotta per l'occupazione della scuola. Se veramente il collegio docenti ha deliberato questa punizione, va segnalato all'Ufficio Scolastico Regionale: prenderanno provvedimenti. Prima bisogna richiedere una copia del verbale del collegio in segreteria per dare prove tangibili della decisione. Per quanto riguarda le gite, l'unica scappatoia è il POF: se è prevista tassativamente la visita d'istruzione in quarta, in quarta andrà organizzata. Riguardo le ultime evidenze: se effettivamente non avete fatto lezione, è a tutti gli effetti un'assenza che va giustificata (o rimarrà ingiustificata). Se poi nell'occupare si è impedito lo svolgimento delle lezioni, il fatto è addirittura passibile di querela penale, altro che semplice sospensione!".

SI Può OCCUPARE LA SCUOLA? - Occupare la scuola è un reato. Occupando si impedisce agli studenti di fare lezione e agli insegnanti e al personale scolastico di svolgere il proprio lavoro. Si tratta di interruzione di pubblico servizio ma, nel caso in cui i prof decidano di attuare questo provvedimento disciplinare nei confronti dei rappresentanti, solo di loro possono verificarsi ripercussioni sul voto in condotta.