Notte prima degli esami: in diretta streaming aspettando l’esame

Da che mondo è mondo la notte prima degli esami è un momento particolare e delicato. Sicuramente, si fa fatica a dormire . Ed è proprio questa la sensazione che hanno quasi 7 maturandi su 10: loro già sanno che difficilmente riuscirà a prendere sonno la sera prima dello scritto di italiano. Per non lasciarli soli, Skuola.net prevede una diretta web lunga tutta la notte e che è possibile visionare anche su questa pagina a partire dalle 20.00.

Dai palazzi della politica a Youtube: ecco gli ospiti della serata-evento

Un’edizione speciale quella di quest’anno: ci sarà, infatti, una delle prime uscite pubbliche del nuovo ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, che per l’occasione ha registrato il suo in bocca al lupo ai maturandi. Ma tutto il mondo della politica si è mobilitato per gli studenti: tra le personalità che faranno visita a Skuola.net ci sarà anche il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico. E nel corso della serata andranno in onda gli auguri del ministro dell’Interno Matteo Salvini, del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. All’appello, naturalmente, non mancheranno gli idoli degli studenti. Influcencer e Youtuber su tutti: gli Actual, gli Autogol, Leonardo Decarli, Martina Dell’Ombra, Valeria Angione e Angelica Massera.

A loro si aggiungeranno le voci di Shade, Calcutta, Lodo de Lo Stato Sociale, Beppe Vessicchio. Tutti assieme per fare compagnia ai ragazzi e allentare la tensione con sketch, canzoni, battute e aneddoti sulla loro maturità. Fondamentale l’apporto degli addetti ai lavori: docenti, psicologi e persino la Polizia Postale porteranno la loro esperienza sul campo per dare consigli su come affrontare al meglio le prove d’esame.



I dieci modi preferiti per trascorrere la vigilia della Maturità 2018

La notte prima degli esami vedrà gli studenti non solo partecipare alla diretta streaming. Ci saranno infatti tante attività a fare da sottofondo. Secondo una indagine di Skuola.net su 6.000 maturandi, ecco le 10 attività che i maturandi pensano di svolgere per ingannare l’attesa. C’è chi preso dalla disperazione sfrutterà quelle ore per ripassare le ultime cose o per dare i ritocchi finali alla tesina: lo farà quasi 1 su 4 (il 24%). E chi tenterà di allentare la tensione distraendosi un po’: il 19% uscirà con gli amici. I più diligenti (17%) ne approfitteranno per andare a letto presto e provare a riposarsi dopo lunghe settimane di studio. Sempre presente chi, col favore delle tenebre, preparerà il materiale per copiare il giorno dopo (6%) mentre il 5% tenterà (invano) di cercare le tracce d’esame online. C’è chi si rivolgerà agli affetti: il 5% passerà la serata con il proprio amore, il 3% con la famiglia. Un altro 4% organizzerà l’ennesimo gruppo di studio con i compagni di classe. Il 5% cercherà un po’ d’evasione nelle partite dei Mondiali di calcio. La stessa quota (5%) ascolterà della buona musica o si rilasserà guardando un film.