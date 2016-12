Natale: sì ai compiti sotto l'albero, tanto si copiano

PROF, I COMPITI PER VACANZE VANNO BENE... - Insomma, ai prof oltre il danno, la beffa. Perché tutto sommato loro non hanno nemmeno esagerato nel caricare gli studenti di compiti, visto che per oltre 1 su 3 la mole di studio assegnatagli è giusta. E non solo: addirittura, circa il 66% afferma che i compiti per le vacanze di Natale siano cosa buona e giusta. Una percentuale che si compone di un 46% secondo il quale studiare sotto le Feste va bene, purché non si esageri, di un altro 14% che ritiene sia giusto tenersi in allenamento durante le vacanze e di un altro 6% per il quale è ok avere i compiti durante le pause didattiche, ma solo se si tratta di libri da leggere.



... TANTO LI COPIAMO! - E allora dov'è il problema? Da nessuna parte, perché tanto a svolgere diligentemente i suoi compiti per le vacanze è solo una piccola parte di ragazzi. Già da adesso, ultimo giorno di scuola per la maggior parte degli istituti italiani, 2 studenti su 5 raccontano di essere intenzionati a copiare tutto o in parte il loro bel carico di versioni, esercizi, traduzioni, recensioni e chi più ne ha, più ne metta. Filtrando i dati notiamo che nei copioni c'è una percentuale superiore alla media di maschietti, mentre le femminucce sembrano essere più diligenti.



ITALIANO E MATEMATICA: CARICATE DI MENO! - Nella classifica di compiti che, ormai abbiamo ben capito, in tanti casi verranno copiati, italiano si aggiudica il primo posto per la quantità. A dire di avere più esercizi da fare in questa materia rispetto alle altre è il 29% di teenager, seguiti dal 24% di chi invece è stato caricato maggiormente in matematica. In terza posizione troviamo le lingue morte: il 14% dei ragazzi (soprattutto provenienti da licei, ovviamente) dovrebbe passare le Feste a fare versioni, mentre un altro 13% a tradurre dall'inglese o da altre lingue straniere. Pochi sono i teen appesantiti invece in storia (5%), materie scientifiche (3%) e filosofia (2%).



PER NATALE LEGGO UN LIBRO - Ma i compiti non si limitano a esercizi da svolgere e pagine da memorizzare. No, ci sono pure i mattoni da "smaltire". 1 studente su 3 dovrà leggerne soltanto uno, circa 1 su 5 dovrà invece sfogliarne 2 e circa il 7% dovrà leggerne 3 in un tempo record di soli 15 giorni di vacanza.