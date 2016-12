Napoli: studenti in rivolta per "l'intervallo negato"

22 novembre 2016 16:39 Napoli: studenti in rivolta per "lʼintervallo negato" Nessuna possibilità di lasciare lʼaula durante l’intervallo e divieto di assemblea: gli studenti non ci stanno

"Reclusi" in classe durante la ricreazione e divieto di assemblea plenaria. Più che a scuola, sembra di essere in una caserma. Questo è quello che avranno pensato gli alunni del Liceo Classico "Genovesi" di Napoli, una vera e propria istituzione del capoluogo partenopeo, riguardo le direttive del dirigente scolastico. E non si tratta di una misura recente, ma di una disposizione in vigore da diversi anni come commentano, al quotidiano locale 'Il Mattino', alcuni alunni del Liceo: "Da tre anni, ormai ci viene negato l'intervallo. Non possiamo lasciare la nostra aula che ormai sentiamo come un bunker e questo per motivi di sicurezza, secondo la preside, e molte volte i professori ci negano anche i 10 minuti di pausa in classe”.

In realtà, sempre secondo gli studenti, la situazione non sarebbe così critica dal punto di vista della sicurezza per portare a queste misure così forti. Negato, così, il diritto alla socializzazione con molti ragazzi che conoscono solo i compagni di classe: "Non conosciamo chi frequenta la nostra scuola e le matricole non hanno modo di confrontarsi con noi. Stringere amicizie con i ragazzi di altre classi è diventato impossibile e non è accettabile. Non chiediamo nulla di strano, vogliamo solo essere liberi di vivere in maniera spensierata l'intervallo". Lo riporta Skuola.net.