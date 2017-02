Montreal, Parigi e Londra le migliori città universitarie: le italiane dopo le prime trenta

Parigi si posiziona seconda e scende dalla vetta, dove era rimasta salda per quattro anni consecutivi. Terza la capitale inglese Londra, grazie alla sua varietà di università di primo livello e nonostante le indecisioni provocate dalla Brexit.



La graduatoria nasce dall’annuale "QS World University Rankings", che analizza i migliori atenei su scala mondiale. Il ranking internazionale non considera solo i meriti accademici ma altri parametri, dai servizi per gli studenti ai costi accettabili, dall’accesso a posti di lavoro per sostenersi agli studi alla natura internazionale della città. L’inquinamento, la sicurezza e il livello di tolleranza dei residenti sono altri tre fattori che servono a determinare il luogo migliore dove vivere se si vuole ottenere una laurea.



Subito dopo il podio, in quarta posizione, arriva Seoul, la capitale della Corea del Sud che ogni anno scala posizioni grazie alle sua grande offerta di cultura e divertimento. A seguire la città australiana Melbourne, che perde qualche posizione rispetto all'anno scorso.



Secondo la ricerca in Italia, che compare solamente dopo le prime trenta posizioni, spiccano le Università Politecnico e Bocconi di Milano e La Sapienza di Roma.