Modena, rubato cellulare al prof: gli studenti pagano 5 euro l'uno

In un istituto professionale di Carpi, in provincia di Modena, è stato rubato il cellulare di un professore. Nell’ora interessata erano presenti in aula due classi, ma il colpevole non è venuto fuori e il preside ha deciso di punire tutti. La sanzione è di 5 euro a persona e va pagata in segreteria, al fine di ripagare lo smartphone al docente e, soprattutto, di dare una lezione ai ragazzi. Questa punizione, però, ha suscitato rabbia e indignazione sia da parte degli alunni coinvolti, che dei loro genitori. Lo scrive Skuola.net.