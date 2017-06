Alla vigilia del via, Ministero dell'Istruzione già bocciato alla Maturità 2017. Tutto per un refuso di ortografia comparso per pochi minuti sulla pagina online dedicata alle istruzioni per la prima prova scritta dell'Esame di Stato che inizia il 21 giugno. "Traccie" in bella vista, al posto del corretto "Tracce" ha così iniziato a fare il giro della Rete con gli utenti pronti a segnare l'errore con la matita blu. Mentre dal dicastero di Valeria Fedeli arrivavano le scuse: "Abbiamo visto il refuso sul sito degli Esami di Stato e siamo subito intervenuti per farlo correggere". Sul banco degli imputati il fornitore che gestisce i contenuti del sito istituzionale.