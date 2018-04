Milano, assegnate dieci borse di studio alle studentesse più meritevoli

A vincere le dieci borse di studio dal valore complessivo di dieci mila euro sono state: Elisa Cazzaniga, Huda Ilyas Choudhry, Federica Di Lauro, Veronica Orsanigo, Angelica Raineri, Alice Romagnoli, Alessandra Rota, Ruoshi Hu, Artemisia Sarteschi. Tra i requisiti per il prestigioso riconoscimento la media ponderata dei voti e il numero di esami sostenuti.



Veronica Orsanigo ha vinto anche il premio “Maria Gaetana Agnesi” dal valore di 5mila euro messi a disposizione sempre da Assolombarda. Alla vincitrice, insieme alla borsa di studio, è stata inoltre consegnata una targa da parte dell’Associazione e del Comune di Milano, intitolata alla celebre matematica milanese nella ricorrenza del suo 300° anniversario dalla nascita. Maria Gaetana Agnesi è nata proprio in via Pantano dove ora ha sede Assolombarda ed è stata la prima donna a ottenere una cattedra universitaria di matematica.



Il Progetto STEAMiamoci di Assolombarda nasce dalla consapevolezza che la diversità di genere è un elemento indispensabile per la crescita, la produttività, la competitività e l’innovazione dell’impresa.