Migliorare la memoria in 10 minuti: un nuovo studio rivela come fare

Spegnete il cervello per dieci minuti e avrete più memoria. Uno studio condotto dall'Università di Edimburgo ha rivelato che staccare la spina dai continui stimoli della vita quotidiana non solo aiuta a rilassare i nervi, ma rafforza anche la memoria. Se durante il giorno, per pochi minuti, trovate il tempo per rimanere dentro una stanza in silenzio senza nessuna distrazione, potreste migliorare e incrementare le vostre capacità di memorizzazione, e avere la vita più facile. Lo riporta il sito per studenti Skuola.net .

“FATE RIPOSARE IL CERVELLO”: LA PAROLA ALL’ESPERTO – Quanti universitari hanno passato notti insonni passando dagli appunti di diritto commerciale alle dispense di diritto penale senza un minuto di pausa? Fino ad ora, infatti, erano in molti a credere che tenere costantemente in moto il cervello fosse positivo. Ma la ricerca dimostra il contrario: 'Molte persone credono che il cervello debba essere costantemente stimolato, ma non è così che funziona', ha spiegato la ricercatrice Michaela Dewar della Heriot-Watt University di Edimburgo alla rivista "New Scientist". Infatti la chiave del successo per aumentare le doti di memorizzazione sta proprio nel mettere in pausa il proprio cervello. Questo perché il cervello ha bisogno di riposarsi per consolidare quanto appreso, così da immagazzinare le nozioni registrate.



L'ESPERIMENTO – Lo studio condotto dai ricercatori dell'Università di Edimburgo ha coinvolto 40 persone a cui è stato chiesto di imparare alcune nozioni tramite un percorso virtuale. In seguito, ad alcuni veniva chiesto di riposarsi, ad altri invece di svolgere altre attività non correlate con quanto avevano appreso. E…sorpresa: i volontari che avevano svolto una pausa ricordavano meglio degli altri.