Medicina, meno anni di corso e più borse di studio

17:27 - Le specializzazioni mediche cambio assetto. Il Ministro dell'Istruzione Stefania Giannini ha approvato un provvedimento che modifica l'assetto delle Scuole di Specializzazioni. Il documento prevede meno anni di corso per la formazione e più sussidi economici per gli studenti come riporta Skuola.net.

FORMARSI IN 5 ANNI – Il decreto firmato dal Ministro Giannini cambia le regole della formazione degli specializzandi in medicina. I percorsi di studio delle specializzazioni che fino ad ora duravano 6 anni saranno solo un ricordo, gli anni di formazione saranno 3 o 4 oppure al massimo 5. Geriatria, Dermatologia, Oftalmologia, dureranno 4 anziché 5 anni. Tra le novità, che riguarderanno 30 Scuole su 55, sono previsti anche degli accorpamenti. Si ridurranno anche il numero di Scuole di Specializzazioni da 61 a 55.

UN DECRETO FORMATIVO – Lo scopo del riordino è creare una manovra correttiva che aumenti gli obiettivi di formazione. Il 70% delle attività dovrà essere finalizzato ad attività professionalizzanti non solo all’università ma in presidi ospedalieri e in strutture del Servizio Sanitario italiano. La visione futura è quella di inculcare maggiore responsabilità ai futuri specializzandi non medici, rafforzando il rapporto tra il sistema sanitario e quello dell’università.

LE DICHIARAZIONI DEL MINISTRO - «Si tratta di un provvedimento atteso che consentirà ai nostri giovani medici di specializzarsi in anticipo e di entrare prima nella professione. Le novità introdotte avranno l’effetto, fra l’altro, di incrementare le borse messe a disposizione dal Ministero, che per quest’anno saranno circa 700 in più. »