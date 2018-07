Medicina, le università d'eccellenza per l'anno accademico 2018/2019

La maturità è ormai un ricordo per molti neodiplomati che, dopo le vacanze, dovranno scegliere l’università e, se intenzionati a iscriversi a un corso di laurea a numero chiuso, partecipare ai testi di settembre. Tra loro ci sono proprio gli aspiranti medici, i quali entro il 24 luglio dovranno iscriversi alle prove di ammissione e indicare le loro preferenze per le sedi per cui intendono concorrere. Per tutti coloro che vedono il loro futuro in una facoltà di Medicina - e non solo - Censis ha pubblicato il rapporto 2018 sulle università italiane, che basa la propria classifica dei migliori atenei sulla media di due dati: “Progressione di Carriera” degli studenti e “Rapporti internazionali”. Su queste due voci si basa poi il "Voto medio" su cui è basata la classifica, per un massimo di 110 punti, esattamente come accade agli studenti che si laureano. Questi i risultati migliori tra gli atenei statali per le lauree magistrali a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, come scrive Skuola.net .

Università di Milano Statale

La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano è tra le migliori, con 89 punti complessivi. L'ateneo ha 90 punti in "Progressione di carriera" e 88 punti in "Rapporti internazionali".



Università di Foggia

Rappresenta il sud Italia tra i migliori atenei per Medicina l'università di Foggia, che conquista anch’essa 89 punti: frutto di quotazioni non ottime per "Progressione di Carriera" (68) ma eccellenti per quanto riguarda i rapporti internazionali (110).



Università Cagliari

A pari merito con Foggia e Milano, con 89 punti troviamo l'Università di Cagliari. Per "Progressione di Carriera" degli studenti, infatti, l'ateneo sardo totalizza 80 punti mentre alla voce "Rapporti internazionali", le cose cambiano: 98 punti.



Università di Udine

Sono 89.5 i punti totalizzati dall'Università di Udine. Per "Rapporti internazionali", l'ateneo friulano, ottiene 89 punti. E per "Progressione di Carriera"? Qui, l'università friulana se la cava con 90 punti.



Università del Piemonte Orientale

Poco sopra l'università di Udine, troviamo l'Università del Piemonte Orientale. Osservando le voci “Progressione di Carriera” degli studenti e “Rapporti internazionali”, abbiamo 95 punti e 86 punti, per una media generale di 90.5 punti.



Università degli Studi di Sassari

Tra i primi 10 atenei della classifica del Censis troviamo l'Università degli Studi di Sassari. L'ateneo, con 91.5 punti di media, conquista 75 punti per "Progressione di Carriera" e 108 punti per "Rapporti Internazionali".



Università di Padova

Con 96 punti la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova si piazza al quarto posto. L'ateneo conquista 99 punti per "Progressione di Carriera" e 93 per "Rapporti internazionali".



Università di Bologna

In terza posizione l'università di Bologna. La sua facoltà di medicina è tra le migliori per quanto riguarda la "Progressione di Carriera" degli studenti, tanto da totalizzare ben 100 punti in quest'ambito. Invece, per i "Rapporti internazionali", ottiene 99 punti. Di media totalizza 99.5 punti.



Università di Milano – Bicocca

La Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano – Bicocca si aggiudica il secondo posto delle migliori università per Medicina in Italia. La città di Milano conferma, perciò, di essere una dei poli universitari più importanti d’Italia, piazzando ben 2 atenei nei primi posti di in questa classifica. L'Università Milano Bicocca, totalizza una media di 104.5 punti tra la "Progressione di Carriera" (103) e i "Rapporti Internazionali" (106).



Università di Pavia

Chiudiamo con il vertice della classifica, dove troviamo l'Università di Pavia. L'ateneo lombardo totalizza 103 punti per la "Progressione di Carriera" degli studenti e ben 110 per i "Rapporti internazionali", con un voto medio di ben 106.5 punti. Praticamente, la migliore università per studiare Medicina.