Maturità, via a terza e ultima prova scritta: studenti affrontano "quizzone"

Si svolge stamattina la terza e ultima prova scritta per quasi 500mila studenti che stanno affrontando gli esami di maturità. Archiviate la prova di italiano e la seconda prova, diversa per ogni indirizzo, oggi tocca al "quizzone": le materie testate non saranno più di 5 e saranno svelate solo al momento dell'inizio della prova, che avrà come durata circa 3 ore. A predisporre i test sono le commissioni d'esame e non il ministero dell'Istruzione.