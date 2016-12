Maturità, torna la simulazione di Fisica: nuova prova ad aprile

FISICA: MANCA L'APPROCCIO PRATICO - Da un momento all'altro sapremo le materie maturità 2016 per i diversi indirizzi. Fisica tra le papabili per lo scientifico insieme a Matematica. Per la prima volta nella storia degli esami di Stato, i liceali potrebbero davvero farci i conti in seconda prova, fissata per il prossimo 23 giugno. E la cosa non sembra entusiasmarli, specie se dovesse essere sulla falsa riga della simulazione di seconda appena affrontata. Secondo fonti interne al ministero, interpellate da Skuola.net, il flop degli studenti in Fisica sarebbe dovuto ad un approccio troppo teorico e poco pratico alla disciplina, in primis da parte degli insegnanti.



MATERIE MATURITÀ 2016: SE USCISSE FISICA... - Dichiarazioni queste che lasciano pensare che, qualora dovesse essere davvero fisica la materia maturità 2016 dello scientifico, la prova non venga ricalibrata in base al vostro livello: l'approccio pratico ci sarà comunque, ma bisogna correre ai ripari in qualche modo. Perché è chiaro: una prova strutturata come l'ultima simulazione fisica 2016, pochi maturandi la sanno affrontare. E allora, come ci fa sapere la nostra fonte, ecco che ad aprile arriverà una nuova simulazione fisica 2016 per aiutarvi a capire cosa potreste affrontare in seconda prova e a prendere familiarità con questo tipo di approccio più pratico alla fisica. Ma non finisce qui.



CORSI DI FORMAZIONE PER I PROF - Perchè, come ha detto la nostra fonte, la colpa non è solo vostra, degli studenti, ma anche degli insegnanti. Sono loro che dovrebbero insegnarvi questo approccio più sperimentale, ma il problema è che "non sono abbastanza formati". E allora, se per voi ad aprile arriverà una nuova simulazione seconda prova fisica 2016 a togliervi il sonno, nello stesso mese i prof dovranno frequentare un corso di formazione sulla fisica quantistica e l'approccio pratico alla materia. Paura? Fino a che il Miur non comunica le materie della maturità 2016, potete sempre continuare a sperare che non esca fisica. E in bocca al lupo.