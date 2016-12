Maturità, terza prova easy: un maturando su due aiutato dai prof

Una maturità all'insegna del buonismo quella del 2015. Anche la terza prova è terminata e non sembra essere andata poi tanto male ai maturandi: per il 37% è stata assolutamente in linea con le aspettative e 1 su 4 comunque è riuscito a copiarla. E i professori? Dalla parte dei maturandi, tanto che 1 studente su 2 racconta di essere stato aiutato proprio da loro a svolgere il suo terzo scritto. È quanto emerso dai dati di un istant poll di Skuola.net su circa 700 maturandi.

COME ME L'ASPETTAVO - Le novità dell’esame di Stato 2015 devono aver intenerito il cuore delle commissioni, tanto che la terza prova di maturità di loro competenza è stata esattamente come se l’aspettava il 37% dei maturandi, se non addirittura più semplice per il 28%.

PROF SUGGERITORI - E l’aiuto della commissione non si è fermato alla formulazione dei quesiti. 1 ragazzo su 2 racconta di aver ricevuto suggerimenti dagli insegnanti mentre svolgeva la sua terza prova. Di questi, la metà afferma di aver ricevuto solo qualche piccolo consiglio, l’altra di essere stato aiutato molto nella sua terza prova scritta.

MATURANDI COPIONI - “Chi fa da sé, fa per tre” è il pensiero comunque di 1 maturando su 4 che racconta di aver copiato. Addirittura il 16% di questi lo ha fatto grazie ad Internet e quindi utilizzando uno smartphone mentre era seduto di fronte la sua prova. 2 'copioni’ su 5 hanno invece preferito i più tradizionali bigliettini, mentre il 44% si è fatto passare il compito direttamente dai suoi compagni.

BYE BYE QUIZZONE? - Il celebre 'quizzone' conserva la sua caratteristica di test a crocette solo per 1 maturando su 5. La maggior parte degli studenti (31%) ha affrontato una terza prova di tipologia mista, composta in parte da quesiti a risposta multipla e per l'altra da quesiti a risposta aperta breve. In ogni caso la crocetta sembra ormai sorpassata: il 27% degli studenti di quinto ha svolto una tipologia di prova con quesiti a risposta singola e un altro 16% ha dovuto rispondere alle domande con una trattazione sintetica di argomento.