Maturità, le sette cose da fare tra gli scritti e l’orale

L’esame orale è l’ultimo step prima delle agognate vacanze. La tensione cala dopo la terza prova, l’ultimo scritto, ma non è questo il momento di lasciarsi prendere dalla pigrizia. Questi giorni prima del colloquio sono infatti decisivi per il successo finale. Non solo escono i quadri con i risultati degli scritti, ma - per chi non l’ha ancora fatto - adesso bisogna mettere un punto sulla tesina. Non si può evitare, poi, di calcolare quanti punti servono per arrivare al voto finale desiderato. L’esame orale, poi, è il primo vero momento in cui ci si trova a tu per tu con i commissari esterni, e per questo bisogna studiare bene la strategia per fare colpo. E’ come la preparazione ad una maratona: non si può rischiare di non arrivare in forma. Ecco 7 consigli di Skuola.net per queste giornate che è meglio seguire.

7. Recuperate le energie

Riposatevi dopo le prove scritte: è stato un tour de force impegnativo e adesso dovete recuperare, senza impigrirvi. Di sicuro è sconsigliato stancarsi troppo e passare intere nottate sui libri: sarà nocivo anche alla concentrazione, che adesso vi serve tantissimo. Studiate e ripassate il giusto, quindi, facendo quelle pause che sono importanti per rendere di più e meglio.



6. Guardate il colloquio orale dei compagni

Andare ad assistere agli esami orali dei compagni è utile per osservare i commissari, capire quali domande fanno, gli argomenti che preferiscono, se sono disponibili o rigidi. Vale la pena quindi lasciare i libri per un momento. Con il vantaggio di dare ai vostri compagni di classe un sostegno nel momento del bisogno.



5. Ripetete la tesina

Per la presentazione della tesina avete circa 20 minuti. Se vi dilungate, rischiate che la commissione vi interrompa prima della fine della vostra presentazione. Per evitare una situazione come questa, preparate in anticipo un discorso che non duri più di 20 minuti circa. Le slides di PowerPoint sono un ottimo alleato, perché oltre a farvi fare bella figura vi aiuteranno a ripetere in maniera scorrevole e focalizzarvi sui concetti principali.



4. Preparate il look perfetto Il look?

E’ il vostro "biglietto da visita": i commissari noteranno se vi presentate in maniera consona all’occasione. Quindi niente infradito, pantaloncini o minigonne troppo corti. Preparate cosa indossare la mattina dell'esame orale, facendovi consigliare da amici o parenti di cui vi fidate. Così, poi, non rischierete di arrivare in ritardo per colpa dell'indecisione davanti all'armadio.



3. Ripassate in maniera efficace e rapida

C'è troppo poco tempo per studiare da capo, da cima a fondo, ogni argomento del programma. Dovete puntare a una preparazione complessiva e prestare particolare attenzione alle vostre lacune. Un suggerimento? Usate le sintesi di fine capitolo dei libri di testo e le domande di verifica per ripetere i punti fondamentali degli argomenti da ripassare.



2. Calcolate quanti punti vi servono

C'è un altro appuntamento importante da tenere a mente in questi giorni: la pubblicazione dei quadri con i voti parziali dell'esame di maturità. Dal voto potrete capire se ci sono stati degli errori, e riguardare la prova per scoprire dove avete sbagliato. Il voto degli scritti vi serve anche per fare un calcolo del punteggio che vi serve al colloquio orale per essere promossi o per arrivare al voto finale che vi siete prefissati.



1. Correggete gli errori degli scritti

Dopo aver rivisto le vostre prove scritte per filo e per segno, segnatevi ogni errore fatto e non fatevi trovare impreparati sullo svolgimento corretto. In questo vi aiuterà il web, anche se dovrete avere la pazienza di ricontrollare ogni soluzione passo dopo passo. Infatti la parte finale dell'orale di maturità è costituita dalla correzione degli scritti. In questa occasione dovrete dimostrare ai commissari di esservi accorti degli sbagli commessi e che siete in grado di commentarli e discuterli.