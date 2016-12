Maturità, la seconda prova è un dramma allo scientifico: ecco le soluzioni

La seconda prova di Maturità edizione 2016 si conferma modernista ma anche più tosta rispetto a 12 mesi fa. A rivelarlo sono gli studenti, circa 1500, intervistati da Skuola.net nell’ambito del consueto instant poll post scriptum. Sono infatti la metà a giudicare le proposte ministeriali più difficili rispetto alle aspettative: sono ben il 20% in più del 2015. Il dramma si sarebbe consumato soprattutto al liceo scientifico: il serbatoio di gasolio che ha fatto sorridere i giornalisti ha fatto piangere i maturandi. Qui sono addirittura il 70% ad essere stati sorpresi (in negativo). Il nodo è sempre quello dell’aderenza tra i programmi effettivamente svolti in classe e quelli che il ministero si aspetterebbe fossero tali. I maturandi si dividono in tre fazioni di stesse dimensioni: c’è chi considera le tracce del tutto incongruenti con gli argomenti trattati in classe, chi solo parzialmente e chi infine le giudica infine del tutto in linea.