Maturità, è il giorno della seconda prova: versione di Tacito per il liceo Classico

19:22 - E' il giorno della seconda prova della maturità e oltre 480mila studenti delle superiori sono stati chiamati sui banchi di scuola per affrontare le materie che più caratterizzano il loro corso di studi. Al Liceo Classico è stata assegnata la versione di Tacito "Ultimi giorni di Tiberio". Allo Scientifico invece i ragazzi svolgeranno un questionario di matematica composto da dieci domande più due problemi.

Quest'anno, per la prima volta, la versione è accompagnata da una breve introduzione che spiega il contesto. "Un famoso medico - si legge -, tastando il polso dell'imperatore Tiberio, ne pronostica la fine imminente: dopo pochi giorni l'imperatore viene creduto morto. Mentre Caligola inizia a gustare le primizie del potere, improvvisamente Tiberio si riprende...". Tacito non "usciva" alla Maturità dal 2005.



La versione di Tacito al Classico

Allo Scientifico piano tariffario telefonico - Gli studenti dello Scientifico, in uno dei due problemi di matematica proposti, si sono trovati invece a dover gestire il piano tariffario di un operatore telefonico per chiamate all'estero. Date le tariffe in roaming per le chiamate, i ragazzi devono individuare l'andamento della spesa telefonica in base ai minuti di chiamate effettuate. Tutta la prova poi si sviluppa seguendo questa analogia.



Maturità, la prova allo Scientifico

Articolo sul cibo a Turistico e Linguistico - All'Istituto tecnico Turistico e al liceo Linguistico, per la seconda prova, inglese, i maturandi hanno trovato un articolo di Day Lewis uscito sul The Telegraph il 13 febbraio. Un pezzo tutto dedicato al cibo e a come il suo linguaggio possa aiutare a viaggiare meglio. Una traccia sul cibo e sui mondi diversi che ha un po' il sapore dell'Expo 2015.