Maturità, da Valentino Rossi ai jeans: ecco le dieci tesine più curiose

#1 Parkour

Si parte da una disciplina urbana molto in voga negli ultimi anni e si finisce per parlare di architettura, socialità, educazione fisica, rispetto per l’ambiente è per le città. Forse neanche chi l’ha inventato immaginava tutte queste cose.



#2 La forza dell’abbraccio

Segno di pace, vicinanza corporea, affetto, amicizia, sostegno: l’abbraccio analizzato come gesto universale. C’è quello storico dopo la caduta del muro di Berlino, c’è quello scolpito da Canova in “Amore e Psiche”, c’è la madre che stringe il suo bambino.



#3 Color, color…rosso

Giocando su un vecchio gioco da bambini questa tesina affronta in maniera originale le varie sfaccettature del colore rosso. Mettendo insieme Verga con gli integrali matematici, la storia con le le telecomunicazioni.



#4 Accomodatevi!

Una storia critica della seduta che cita il sofà di Freud e il Satyricon, l’invenzione della sedia e il design contemporaneo, la teoria della relatività e la chimica. Una tesina “comoda”, ma non troppo.



#5 Discount…ma di qualità

In tempi di crisi anche la spesa può assumere un’importanza sociale. Questo studente ha così focalizzato la sua attenzione sul luogo degli acquisti low cost per eccellenza, riuscendo a infilarci persino un racconto di Calvino.



#6 Jeans

Li indossiamo tutti i giorni ma non immaginavamo potessero dare l’input per affrontare temi così diversi tra loro. Pasolini, la condizione lavorativa delle donne, Pearl Harbor: il denim unisce argomenti apparentemente slegati tra loro



#7 Valentino Rossi

Attraverso le vicende sportive e umane del campione di Tavullia si analizzano vizi e virtù dell’uomo, partendo dall’industria motoristica e finendo per interrogarsi sui temi della cittadinanza europea e dell’evasione fiscale



#8 Simpson: piccoli temi grandi passioni

La famiglia più divertente e dissacrante d’America è lo spunto per parlare dei problemi della società moderna. Si affrontano così - con il sorriso - la sicurezza sui luoghi di lavoro, la guerra fredda, le mille facce di internet



#9 Dark Side Of The Moon

I Pink Floyd, mostri sacri della musica, e il loro album simbolo vengono messi a confronto con altrettanti icone nelle proprie discipline: Karl Mark, il matematico John Nash, Italo Svevo. Menti complesse che hanno rappresentato figure controverse nel corso del ‘900



#10 Giochi di ruolo

Ci si sofferma soprattutto sul fenomeno dei MMORPG, i giochi per computer e consolle che si svolgono principalmente online, per entrare nella psicologia del giocatore e per osservare la sottile linea che divide il mondo reale da quello virtuale.