7 giugno 2016 13:19 Maturità, caccia ai commissari esterni: Ministero bruciato dai social Le commissioni sono online sul sito del Miur dalle 10 del 7 giugno, ma i maturandi già le conoscono grazie alle pagine “spotted”

Il fenomeno “spotted” dilaga anche sui banchi di scuola tanto che i social bruciano di diverse ore il Ministero dell’Istruzione nella pubblicazione dei nomi dei commissari esterni. Nonostante, infatti, la puntualità del Miur nel diffonderli, come annunciato nei giorni precedenti, alle 10 del 7 giugno, tantissimi maturandi già sapevano nomi e cognomi dei loro prof esterni già dalla serata precedente. Come? Grazie al tamtam sulle pagine Facebook dedicate e sui social network in generale, proprio come hanno già rivelato in un’indagine di Skuola.net su un migliaio di maturandi.

INTERNET ALLEATO DEI MATURANDI - Che infatti loro siano pronti, seduti ai posti di combattimento davanti a pc e tastiere, non è certo un mistero: il 58% degli intervistati ha rivelato di essere intenzionato a cercare i nomi dei suoi commissari personalmente, in modo da arrivare psicologicamente preparato all’appuntamento con la maturità con più dettagli possibili sul loro carattere e sul metodo d’insegnamento. Per farlo, il 47% dei “detective” ha detto di affidarsi soprattutto alla rete, un dato in leggera flessione rispetto all’anno scorso quando la percentuale salì ben oltre il 50%. Tra quelli intenzionati a cercare indiscrezioni sui commissari esterni, il 29% ha affermato di preferire i social (nel 2015 erano il 39%) mentre il 18% di navigare tra i siti web dedicati agli studenti (dato in linea con quello dell’anno passato).

FACEBOOK PERDE COLPI MA E' ANCORA LEADER TRA I SOCIAL - A confermare i dati di Skuola.net il boom del riversarsi effettivo sui social di maturandi in panico da commissari esterni: già nella serata del 6 giugno nei gruppi Facebook spotted dedicati ai commissari esterni città per città e creati da Skuola.net, si registravano oltre 22.200 iscritti. I più popolosi quelli di Roma (oltre 5.300 iscritti), Napoli (con più di 2774 iscritti) e Torino (oltre 2.200 maturandi iscritti). Rispetto all’anno scorso, tra chi rivela a Skuola.net di voler indagare sui suoi commissari con l’aiuto dei social network, Facebook perde (relativamente) colpi: a ritenerlo affidabile è il 76%, contro l’86% del 2015. Crescono invece Twitter (6%) e Instagram (3%). Il 9%, infine, confida al portale di preferire il passaparola su WhatsApp con chat di gruppo con i suoi compagni di classe, una sorta di via di mezzo tra ricerca virtuale e tradizionale.