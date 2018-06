Maturità, arriva il colloquio orale: i consigli per affrontarlo al meglio

La tesina deve essere un cavallo di battaglia

Come dice il noto proverbio “Chi ben comincia è a metà dell’opera”. Nel caso dell’orale è necessario sin dall’inizio catturare l’attenzione della commissione. Come? Semplice, attraverso la tesina! E’ infatti fondamentale esporre i collegamenti in modo chiaro e schietto, senza perdersi in voli pindarici che possono risultare noiosi e invogliare i commissari a passare ad altro. Più la tesina interesserà la commissione, maggiore sarà il "potere" di guidare l’esame orale. Il giorno prima, quindi, è bene organizzare un bel discorso - senza ovviamente impararlo a memoria per evitare l’effetto filastrocca - che punti sugli aspetti fondamentali e più rilevanti dell’argomento scelto. Non bisogna poi dimenticare di curare la tesina anche a livello "estetico". Cosa vuol dire? Un PowerPoint aiuta molto ma se la tecnologia non è proprio un’amica su cui contare, allora un foglio word curato nei dettagli o un cartellone con qualche immagine, contribuirà sicuramente a far fare bella figura.



L’atteggiamento è un biglietto da visita fondamentale

Se fino a questo momento per i commissari esterni i maturandi sono stati solo un nome sul registro, all’orale c’è la possibilità di farsi conoscere e, vista la situazione, conviene fare bella figura. Oltre alle conoscenze possedute e alla tesina, è importante l’atteggiamento. Sin da quando ci si siede davanti alla commissione, il consiglio è quello di evitare di mostrarsi arroganti o saccenti; ma soprattutto di non far trasparire che l’unico pensiero è quello di svuotare lo zaino da libri e appunti per riempirlo con telo da mare e infradito. Durante il colloquio bisogna evitare di tenere le braccia conserte (è come mettere un muro tra noi e i commissari) e di avere uno sguardo perso nel vuoto: testa alta e occhi puntati sui prof. Solo così è possibile capire se si sta generando interesse in loro o se è il caso di impegnarsi di più.



L’abito potrebbe fare il monaco

Come in tutte le occasioni che si rispettino, anche nel colloquio orale il look è importante. Per le ragazze è bene evitare di indossare capi che di solito usano per uscire con le amiche in una calda sera d’estate. Meglio lasciare minigonne e top scollati a casa quel giorno…ci sarà tutta l’estate per sfoggiarli. Per i ragazzi, invece, nonostante le alte temperature di luglio, meglio "soffrire" un po’ indossando dei pantaloni lunghi al posto dei bermuda. Per finire una bella camicia: sarà sicuramente apprezzata.