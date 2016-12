Maturità, ansia da prima prova? I 10 consigli di Skuola.net contro il blocco dello scrittore

1. Ti consegnano le tracce e improvvisamente ti senti debole e confuso



"Può succedere, il picco di stress sale molto velocemente perché questa volta ci si trova fisicamente davanti alla fatidica prova che si era tanto immaginata durante tutti i giorni di preparazione. Le emozioni prendono per un attimo il sopravvento, non bisogna farsi schiacciare da loro, è importante buttare fuori l’aria e fare dei respiri profondi per far ritornare tutti i livelli alla normalità e far riprendere il sopravvento all’intelletto. Dopodiché basta solo mantenere questo stato senza far vincere le emozioni negative".



2. Non ricordi nulla dell’argomento della traccia del tema storico



"Nessuna paura, perché se hai scelto il tema storico vuole dire che sei preparato sull’argomento e quindi non è possibile che ciò che hai studiato sia improvvisamente “cancellato”. Si è creato una sorta di burn-out mentale. Sono arrivati alla testa troppi input tutti insieme, fino ad arrivare ad una sorta di blocco. Il cervello ha bisogno di un attimo per ripartire e ripescare le informazioni in maniera sequenziale. È importante riorganizzare le idee senza aver paura di sbagliare e iniziare a scrivere ciò che viene in mente. Segna su un foglio anche qualche parola in libertà sull’argomento in modo tale che il cervello riesca a riprendere dal calderone della memoria i contenuti che servono per riuscire a scrivere il tema".



3. Tutte le tracce sembrano difficili



"In una fase iniziale spesso si leggono le tracce con troppa ansia e quindi si percepiscono più difficili rispetto a quello che realmente sono. Lo stato di agitazione rende la lettura superficiale e offusca transitoriamente la memoria, per cui si ha la percezione di non essere in grado di svolgere i temi. Meglio togliersi immediatamente la zavorra dell’ansia e del “non ce la farò”, rileggere con calma i temi proposti senza tentare di chiedere agli altri cosa hanno scelto e senza preoccuparsi se i compagni stanno già scrivendo. Concentrazione massima sul compito. Segna in un foglio ciò che chiede la traccia e fai una sorta di scaletta mentale".



4. Ti blocchi e non riesci ad andare avanti



"Perché si è troppo presi dal compito: può succedere quando si inizia ad intravedere la fine e si crea una sorta di scarico tensivo. Concediti una pausa di qualche minuto, è una soluzione vincente. Il break rigenera e permette di ripartire con più lucidità. Bisogna riprendere le fila di ciò che stavi scrivendo e focalizzare l’obiettivo per arrivare alla conclusione del compito".



5. Ti sembra di svolgere un saggio breve per la prima volta



"Le prove svolte durante l’anno generano meno ansia: si ha la tranquillità che se il compito non dovesse andare è possibile recuperare. Invece la prova finale è vista come unica e irripetibile, quindi non si può sbagliare. Questo genera molte preoccupazioni che attivano tanta insicurezza che magari non si era mai sperimentata durante l’anno. Basta semplicemente respirare a fondo e ricordare alla mente e al corpo che quella prova l’hai superata tante volte e non c’è motivazione per cui tu non la debba superare anche in sede d’esame, quindi procedi come hai sempre fatto nei mesi passati".



6. L’insicurezza ti porta a controllare tutto sul dizionario



"Non è niente di preoccupante, dubbi ed incertezze possono prendere il sopravvento in certi momenti. Nel contesto dell’esame di maturità anche le cose su cui si era più sicuri possono diventare incerte perché non c’è possibilità di riparare, è una prova che deve essere superata al meglio. Se serve, aiutati con il vocabolario perché rinforza e rassicura, ma non far prendere spazio a dubbi irrazionali che rubano inutilmente energie utili per lo svolgimento del compito. Guardati dentro e fai un sorriso quando la tua testa ti fa controllare ciò che è ovvio, abbasserai la tensione".



7. Mancanza di concentrazione



"In questi casi, l’agitazione interna ha preso il sopravvento, i sensi sono ipersensibilizzati e si è distratti da ogni cosa di carattere uditivo, visivo e tattile. È un modo di fuggire e di non affrontare le paure attivate dalla prova. Il tempo scorre, l’ansia aumenta, le mani sembrano paralizzate, si fa fatica a ragionare, si è sfiduciati e il foglio continua a restare immacolato. È opportuno invece cercare di concentrarsi e non sentirsi inibiti. Bisogna contestualizzare ciò che si sta facendo, ripristinare i livelli interni, soprattutto attraverso il respiro".



8. Non ti riconosci in ciò che hai scritto



"Questa è una sensazione molto frequente, non ci si riconosce in quello che si è scritto, non si sente proprio il contenuto di ciò che si voluto approfondire. Nasce dalla paura di sbagliare, di non aver fatto bene le cose che porta a distaccare in un certo senso ciò che si è scritto da se stessi, quasi come una sorta di scarico di responsabilità. La paura della valutazione, vissuta quasi come un giudizio sulla persona, non permette di mantenere la lucidità per rileggere con attenzione ciò che si è scritto".



9. Termini il compito molto prima della scadenza del tempo



"Ognuno ha i suoi tempi. Alcune persone, quando sono in uno stato tensivo, riescono a concentrarsi maggiormente ed essere più efficaci. Poi bisogna anche tener conto che - magari - la traccia rispecchiava esattamente ciò che si voleva scrivere, oppure è stato azzeccato il toto compito e quindi si era particolarmente pronti. Detto ciò, l’importante è che non sia stato fatto di fretta, ma con continuità ed efficacia. Se si ha più tempo del previsto, si può prendere una pausa di qualche minuto per poi rileggere a mente fredda".



10. I dubbi sul compito ti attanagliano quando torni a casa



"È normale ripensare a ciò che hai scritto, andare a vedere su internet cosa hanno fatto gli altri, a chiedere in giro ad amici come lo avrebbero trattato e raccontare ciò che hai scritto per avere delle conferme. Però la prova ormai è stata svolta e quindi è inutile sprecare energie. Farsi invadere da questo pensiero non corregge il compito o comunque non cambia il risultato, quindi bisogna scacciare il pensiero fisso e concentrarsi su ciò che si andrà a fare il giorno dopo. Si deve andare oltre e guardare l’arrivo, ci sono altre prove da superare per vincere e non si può guardare indietro, ma solo avanti, per non inciampare e per non rallentare".