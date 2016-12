Maturità al via per oltre 500mila studenti: oggi il tema di italiano

E' il giorno della prima prova di Maturità. Sono in tutto 503.452 gli studenti alle prese con il tema di italiano, uguale per tutti gli istituti: sei le ore a disposizione per lo svolgimento. Giovedì mattina la seconda prova, diversa per ogni indirizzo: al Classico torna il greco, allo Scientifico matematica; lunedì la terza prova. Poi scatteranno gli esami orali.