25 maggio 2015 Maturità, 7 oggetti per aiutare la memoria La scuola sta finendo, il tempo per studiare per gli esami di Stato pure. Ecco come aiutare la memoria

Pochissime settimane vi separano dalla Maturità 2015. Il tempo per studiare sta finendo, quindi è meglio ottimizzare con qualche trucchetto. Sapevate, per esempio, che esistono degli oggetti che, se posizionati accanto a voi, possono aiutare la memoria facilitando il vostro studio? Li svela Matteo Salvo in "Studiare è un gioco da ragazzi", detentore di un Guinness World record e istruttore di tecniche di apprendimento rapido che ha vinto il titolo di International master of memory. Lo rivela Skuola.net.

#7. Penna E non solo perché vi aiuta a scrivere. La penna deve essere quella che piace a voi, che scrive come piace a voi e dei colori che piacciono a voi. In questo modo utilizzarla, stando a quanto afferma Salvo, vi piacerà di più. Meglio se sono più di una e di colori diversi. Scrivere con tante tonalità stimola la memoria visiva e permette al cervello di memorizzare più in fretta in vista dell'esame di maturità

#6. Astuccio E dove dovrete mettere le vostre care penne se non in un fantastico astuccio? Anche questo deve rispettare i vostri gusti. Secondo Matteo Salvo non dovete lasciare nulla ai dettagli, anche il più piccolo è determinante per il vostro successo.

#5. Scrivania In questo caso si tratta di organizzazione dello spazio. Se ogni volta che dovete studiare, dice Matteo Salvo, siete costretti a spostare la tastiera del pc per farvi spazio, vi sentirete sempre un po' accampati. Se invece la vostra area di lavoro è sufficiente per lo spazio di cui avete bisogno, vi sentirete come manager con grandi responsabilità. Mi raccomando al materiale della scrivania: che sia di legno, plastica o altro e nera, viola, blu o verde, quel che conta è che piaccia a voi.

#4. Lavagna Siete abituati ad averla appesa in classe, eppure averla anche nella vostra stanza aiuta. Non serve che sia per forza delle dimensioni di quella che avete in aula, basta anche più piccola, di quelle scrivibili con i pennarelli o a fogli mobili. Questo perché dovete fare in modo di imparare a studiare per spiegare e farlo mentre scrivete alla lavagna aiuta moltissimo perché in qualche modo simula quello che accadrà in classe. E comunque, sempre per il fatto che il nostro cervello memorizza più velocemente le immagini, scrivere su questa il percorso di maturità mentre lo esponete vi aiuterà a ricordarlo con più facilità.

#3. Leggio Strano a dirlo, ma è un ottimo investimento per il vostro studio. Siamo abituati a vederlo solo di fronte a persone che suonano uno strumento musicale, invece dovremmo imparare a metterlo sulle nostre scrivanie. Questo perché il leggio ha un ruolo determinante per la postura. Se mentre studiate state ricurvi, la vostra respirazione sarà solo superficiale e non profonda. Senza contare che secondo Matteo Salvo, quando lo sguardo cade in modo perpendicolare su quello che state leggendo, la visibilità è ottimale.

#2. Sedia Deve essere in relazione alla scrivania: una sedia troppo alta rispetto a un tavolo basso, o il contrario, non va assolutamente bene. Mentre studiate dovete avere una postura corretta: se studiate stando seduti in una posizione troppo rilassata, il vostro cervello non si prepara a ricevere informazioni. Inoltre è assolutamente importante che la sedia sia comoda: se accade il contrario non vedrete l'ora di alzarvi dalla scrivania e chiudere i libri.