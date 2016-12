Maturità 2017, la carica dei 454.590 maturandi

MATURITA' 2017: MA QUANTI SIAMO? - In base ai dati disponibili pubblicati dal Miur saranno 454.590 gli studenti iscritti al quinto anno di scuole superiori. I più numerosi saranno quelli dell'istituto tecnico con indirizzo tecnologico: 79.423. Poi il liceo scientifico con 75.335. Poi i ragazzi dell'Istituto professionale, settore servizi con 68.912. Quarto posto per l'istituto tecnico, settore economico con 65.184. I ragazzi del liceo classico saranno 29.538, mentre 22.268 per quanto riguarda il liceo delle scienze umane.



GLI STUDENTI DELLE SUPERIORI - Analizzando i dati nella sua interezza rileviamo che sono 2.626.674 gli studenti delle scuole superiori su 118.805 classi (61.880 gli studenti con disabilità), i più numerosi sono quelli del liceo (da classico ad artistico): 1.248.219 con lo Scientifico a farla da padrone, 385.432 gli studenti totali con ben 81.025 iscritti al primo anno (dato inferiore sono a quello dell'istituto tecnico con indirizzo tecnologico e a quello professionale con indirizzo servizi). Gli studenti del liceo classico sono 148.182 con 31.919 al primo anno, quelli del liceo linguistico, invece, sono 212.806 con 49.322 al primo anno. Il totale degli studenti iscritti agli istituti tecnici è di 831.739 (vince il tecnologico sull'economico con 481.720 iscritti contro 350.019). 546.716 sono gli iscritti agli istituti professionali con ben 421.619 nell'indirizzo servizi.



UNA SCUOLA INTERNAZIONALE - Gli studenti delle scuole superiori non italiani della Lombardia sono i più numerosi: 40.980 per la scuola secondaria di II grado (186.783 il dato totale comprendente Infanzia, Primaria e I grado). Poi troviamo l'Emilia Romagna a 23.330 (90.047 il dato totale). Sul podio virtuale ecco il Lazio con 18.790 (69.546 totale). Poi Veneto (17.654) e Toscana (17.057). In quale regione si trovano più sedi scolastiche statali di II grado? Ancora in Lombardia con 647 sedi, poi Campania 641 e Sicilia con 566. Il totale è di 5391 sedi scolastiche, cioè il 13,1% del totale (comprendendo anche Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado).