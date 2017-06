Maturità 2017, ecco tutte le soluzioni delle seconde prove

E' Seneca l'autore proposto al liceo Classico per la versione di latino, con un brano tratto dalle Lettere a Lucilio. Nel brano l'autore parla del valore della filosofia e del bisogno che l'uomo ha di essa; ne descrive quindi le caratteristiche e le finalità, specialmente in relazione agli aspetti pratici della vita. Matematica allo Scientifico, dove, tra le tracce, c'è anche un problema sulla possibilità di pedalare su una bicicletta a ruote quadrate, citando il caso del MoMath Museum of Mathematics di New York. Ecco tutte le soluzioni, elaborate da Skuola.net, delle seconde prove della Maturità 2017.