Maturità 2016: si comincia il 22 giugno

Il 22 luglio scorso il Miur ha pubblicato la normativa per le date della maturità 2016. Quale sarà l'inizio degli esami di Maturità, cioè la data della prima prova scritta? E la data della seconda prova? E poi, si può sapere in anticipo la data dell'esame di Maturità per la terza prova? In questo caso per l'ufficialità bisognerà attendere un apposito decreto ministeriale, che stabilirà per intero tutte le date esame Maturità 2016. Skuola.net segnala tutto quello che è possibile sapere sul calendario degli esami di Stato, con tutte le indicazioni riguardo le date del colloquio orale.

CALENDARIO MATURITA' 2016:

-Prima prova 2016: 22 giugno ore 8:30

-Seconda prova 2016: probabilmente 23 giugno ore 8:30

-Terza prova 2016: probabilmente 27 giugno

-Colloqui orali di Maturità 2016: probabilmente a partire dal 29/30 giugno

DATE DA RICORDARE – Prima di arrivare al fatidico giorno che segnerà l'inizio degli esami maturità 2016, ci sono altre date da tenere a mente durante l'anno che riguardano gli esami di Stato.

-Tra fine gennaio e inizio febbraio escono solitamente le materie di seconda prova, che solitamente seguono di anno in anno il criterio dell'alternanza.

-Tra le date da tenere a mente, cade tra fine gennaio e inizio febbraio l'uscita delle materie affidate ai commissari esterni .

-L'ultima settimana maggio è la data in cui escono, solitamente, i nominativi dei commissari esterni di Maturità.

PRIMA E SECONDA PROVA – Insomma, il fatidico fischio di inizio degli esami di Maturità 2016 arriverà insieme alla prima prova scritta, quella di italiano, che si terrà mercoledì 22 giugno alle ore 8:30. Come tutti gli anni il giorno dopo, il 23 giugno, dovrebbe essere la data degli esami di Maturità della seconda prova scritta anche se sulla nota del Miur non è indicato esplicitamente. I maturandi del 2016 possono già, quindi, cominciare il loro personale countdown verso l'esame. L'annuncio è arrivato con la normativa pubblicata il 22 luglio 2015: "L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2015/2016, ivi compresi i percorsi di secondo livello per gli alunni iscritti e frequentanti i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti ha inizio, per l'intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 22 giugno 2016 alle ore 8:30. La prima prova scritta suppletiva si svolge il giorno 6 luglio 2016 alle ore 8:30. ". Siete pronti per la sfida? Skuola.net vi accompagnerà anche quest'anno verso la promozione.

LA TERZA PROVA – Per la data dell'esame di Maturità in cui cadrà la terza prova, il discorso si complica. Infatti, sarà la commissione d'esame stessa a decidere la data e la modalità della terza prova scritta d'esame. Generalmente, viene fissata la settimana successiva le prime due prove scritte e, a seconda della classe, può essere svolta nella mattina o nel pomeriggio. Quest'anno il Miur potrebbe fissare la terza prova per il prossimo 27 giugno.

IL COLLOQUIO ORALE – Una volta finite le prove scritte, la commissione si dedicherà alla loro correzione e, a lavoro finito, comunicherà il punteggio ottenuto da ogni studente. A quel punto, si passerà al colloquio orale. Le date d'esame dedicate al colloquio orale cambiano di istituto in istituto: è la commissione a decidere il giorno di inizio e, genericamente, si colloca nella settimana successiva la fine degli scritti. Per quanto riguarda l'ordine dei candidati che dovranno presentarsi al colloquio, qualche giorno prima dell'inizio degli esami di Maturità orali la commissione estrae a sorteggio la lettera che corrisponde all'iniziale del cognome del candidato a cui toccherà l'amara sorte di dare il via ai colloqui. Da quella lettera si procede in ordine alfabetico secondo un calendario degli esami orali di Maturità che vi sarà comunicato per tempo.

LE NOVITA' 2016 – La Maturità 2016 potrebbe presentare dei cambiamenti, secondo le dichiarazioni fatte a inizio anno 2014/2015 dal ministro Giannini. Allora, sia sulle commissioni che per ulteriori cambiamenti nella struttura o contenuto delle prove, ogni decisione è stata rimandata per l'appunto alla maturità 2016. Restiamo quindi in attesa di sapere se ci saranno nuove da parte del Miur.