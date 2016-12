Maturità 2016: per uno su 4 la Notte prima degli esami è sul web

COME E' ANDATA - All’appello ansiogeno dei maturandi in cerca di (un) autore per l’esame, hanno risposto una schiera di personaggi noti e di spicco. Molti sono infatti i nomi che sono intervenuti, in radio o sul web, per offrire un loro personale contributo alla causa, raccontando anche gli aneddoti più divertenti della loro maturità. Tra loro lo youtuber, attore, scrittore, cantante - e chi più ne ha più ne metta - Guglielmo Scilla, in arte Willwoosh; l’astronauta Samantha Cristoforetti; la teen idol Lodovica Comello; le cantanti Francesca Michielin e Emma Marrone; i giovani attori Nina Torresi e Gennaro Iaccarino, reduci dai successi de I Cesaroni e di Baciato dal Sole; la protagonista del film cult “Notte prima degli esami” Cristiana Capotondi; il comico/attore Giancarlo Ratti - protagonista della trasmissione di Radio2 “Il ruggito del Coniglio” – con la sua incontenibile e irriverente simpatia.



CHI E' INTERVENUTO - Non sono mancate nemmeno le figure istituzionali. A partire dal Ministro, iniziatrice suo malgrado del vero tormentone della notte prima degli esami 2016. Il “Rompicapo Giannini” nasce così: nel pomeriggio, infatti, il Ministro aveva dichiarato a Skuola.net che se le tracce fossero state un colore sarebbero state rappresentate dal verde. Così per tutta la notte gli ospiti in studio e gli studenti hanno provato ad ipotizzare cosa volesse dire la sibillina frase. Tra le soluzioni più gettonate: un tema sull’ISIS dato che il colore verde è vicino al mondo arabo, l’ecologia e le energie rinnovabili quindi green, i 70 anni della Repubblica dato il verde del tricolore. A breve scopriremo la soluzione dell’enigma. E poi ci sono loro, gli addetti ai lavori. Chi meglio del giornalista di SkyTg24 Alessio Viola può spiegare come scrivere un articolo di giornale? O ancora, chi come Marco Cervellini, Responsabile dei progetti Educativi della Polizia Postale, può spiegare se è possibile conoscere in anticipo le tracce di Maturità? Credenza purtroppo radicata in molti, circa 1 su 7, e che nella notte prima degli esami ha visto la sua apoteosi.



E CHI DORME? - Alla vigilia il 20% dei maturandi raccontava di avere l’intenzione di passare la sera prima sui libri cercando di assorbire più nozioni possibili fino a tardi, mentre l’8% che non si sarebbe mosso dal pc nella speranza di trovare online qualche indiscrezione. Cosa hanno provato a studiare questa notte? Stando ai dati del portale Skuola.net, i contenuti più gettonati sono stati quelli relativi alle guide per svolgere temi, saggi, analisi del testo ed articoli di giornali, seguiti agli articoli sul totoesame. A proposito di pronostici, gli studenti hanno puntato nelle ultime ore su argomenti come il femminicidio, i diritti civili, il terrorismo e l’ecologia. Infine, per la categoria disperati, come non menzionare quegli studenti che hanno passato la notte a terminare la tesina che andava consegnata proprio questa mattina.