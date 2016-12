Maturità 2016, materie e commissari: quando saranno resi noti?

MAGARI PROPRIO IL 29 GENNAIO - È un venerdì, probabilmente intorno alle 19, il giorno su cui Skuola.net punta per il big day, quello che i maturandi di tutta Italia stanno aspettando per conoscere quali saranno le materie della maturità 2016 che affronteranno il prossimo 23 giugno, e se avranno un commissario esterno nella prima o nella seconda prova. Ma perchè il sito scommette che il Miur comunichi questa informazione proprio il 29 gennaio prossimo? Prima di tutto perchè negli ultimi anni il Miur le ha diffuse sempre intorno alla fine del mese. Ecco quando sono uscite materie e commissari dell'esame di Stato negli anni passati:



Maturità 2007: 17 Gennaio

Maturità 2008: 08 Gennaio

Maturità 2009: 21 Gennaio

Maturità 2010: 15 Gennaio

Maturità 2011: 31 Gennaio

Maturità 2012: 20 Gennaio

Maturità 2013: 28 Gennaio

Maturità 2014: 31 Gennaio

Maturità 2015: 27 Gennaio



E PERCHÉ NON IL 31? - Quel chè è certo è che il Ministero dell'Istruzione comunicherà le materie e i commissari entro il prossimo 31 gennaio. O almeno così ha fatto sempre. E perchè, allora, Skuola.net punta tutto sul 29 gennaio e non sul 31? In fondo, nel 2014 il Miur è uscito con le materie e commissari maturità proprio l'ultimo giorno, il 31. Beh, stavolta secondo il portale non sarà così. A meno che il ministro non voglia rovinare il weekend degli studenti, visto che il 31 gennaio 2016 cadrà proprio di domenica.



QUANDO I NOMI DEI COMMISSARI? - Ma quando usciranno invece i nomi dei commissari della maturità di quest'anno? Per quelli bisognerà attendere ancora qualche mese. Infatti, solitamente il Miur rende note le commissioni maturità 2016 tra l'ultima settimana di maggio e la prima di giugno. Per ora ci si deve accontentare di sapere le materie che verranno affidate ai commissari esterni della prossima maturità. E non è roba da poco.