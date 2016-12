Maturità 2016, la preparazione è online: Internet è il compagno di studi preferito

CHI FA DA SÉ… - Tech o meno, fatto sta che praticamente tutti gli studenti alle prese con l’Esame di Stato si stanno preparando al grande appuntamento “in solitaria”. Addirittura il 95% degli intervistati dichiara di preferire un ripasso senza amici intorno: il 55% lo farà esclusivamente da solo, il 40% prevede invece di dedicare giusto qualche ora allo studio di gruppo.



IL GRUPPO DI STUDIO È 2.0 – Ma quali sono, in questi casi, i luoghi preferiti per riunirsi? Soprattutto case, biblioteche e parchi pubblici (nel 67% dei casi); mentre i più tecnologici usano Skype (7%), WhatsApp (10%) o gli strumenti di condivisione di file via internet (10%).



WHATSAPP SENZA RIVALI - Perché i tempi sono cambiati e gli amici, al limite, si contattano via chat. Così, dall’indagine, scopriamo che il 74% dei maturandi, quando ha un dubbio su un argomento del programma, non alza più la cornetta per chiamare il compagno (solo il 17% ancora lo fa), ma si affida ai servizi di messaggistica istantanea. Mentre, almeno per preparare un esame così importante, i social vengono accantonati per qualche giorno, venendo forse giudicati uno strumento più di svago che di studio: Facebook, ad esempio, è usato solo dal 2% degli intervistati che ha bisogno di contattare i suoi compagni di scuola.



IL PROF SI CONTATTA IN CHAT – La tecnologia non cambia solo i rapporti tra studenti, ma anche con i loro insegnanti. Un tempo c’era il filo diretto che legava docenti e alunni nei giorni precedenti l’inizio degli esami, magari per avere indiscrezioni sui commissari esterni e quant’altro. Oggi quasi il 40% dei ragazzi contatta i propri insegnanti affidandosi alla tecnologia: oltre 1 su 5 usa WhatsApp, il 15% gli scrive una mail mentre, anche in questo caso, solo il 3% gli invia un messaggio su Facebook. Il 6% tiene duro e dichiara di preferire una telefonata. Anche se rimane, di fondo, un sostanziale distacco tra i due mondi: il 54% dei maturandi afferma di non contattare mai i suoi prof.



IL COMPUTER ALLEATO PREZIOSO - Ma a pochi giorni dal via alla maturità, come si stanno attrezzando per ripassare i maturandi? Ovviamente con il computer: il 67% dei ragazzi ormai lo tiene ben in vista sulla scrivania, pronto per essere consultato (l’88% dei maturandi lo usa soprattutto per fare ricerche su internet; un altro 10% ci affianca anche l’uso di app). Un altro 11%, invece, affida il suo ripasso ai dispositivi mobili – 6% tablet, 5% smartphone – più maneggevoli e di facile trasportabilità. Mentre quelli che seguono la via della tradizione – ripassando su libri e bignami – sono sempre di meno, fermi al 22%.