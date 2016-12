Maturità 2016, greco al liceo Classico e matematica allo Scientifico

Ministro "social", video messaggio su Facebook e Twitter - Il ministro ha adottato una modalità "social" per l'annuncio delle materie: le ha infatti snocciolate in un video postato su Facebook e su Twitter.



"Cari ragazzi e care ragazze, è un momento molto atteso quello di oggi, anche con un po' di ansia, comprensibile, e un po' di impazienza. E' il momento - ha detto via web il ministro - in cui possiamo annunciarvi definitivamente le prove che dovrete superare in occasione del secondo scritto dell'Esame di Maturità, che sarà il 23 di giugno".



Licei - Le materie per la seconda prova sono: Greco al Classico, Lingua straniera al Liceo linguistico, Matematica allo Scientifico (anche nell'opzione Scienze applicate), Scienze Umane per l'omonimo Liceo, Diritto ed economia politica al Liceo delle Scienze Umane - opzione Economico sociale, Discipline artistiche e progettuali caratterizzanti l'indirizzo di studi all'Artistico, Teoria, analisi e composizione al Musicale e Tecniche della danza al Coreutico.



Istituti tecnici - Tra le materie scelte per i Tecnici, Economia aziendale per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, Discipline turistiche e aziendali per il Turismo, Meccanica, macchine ed energia per l'indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia, Struttura, costruzione, sistemi impianti del mezzo per l'indirizzo Trasporti e Logistica.



Istituti professionali - Fra le discipline che saranno proposte agli studenti dei Professionali, Scienza e cultura dell'alimentazione per l'indirizzo Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera, Tecniche professionali dei Servizi commerciali per l'indirizzo Servizi commerciali, Tecnica di produzione e di organizzazione per l'indirizzo Produzioni industriali e artigianali.