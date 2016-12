23 giugno 2016 20:31 Maturità 2016, è il giorno della seconda prova: al Classico è Isocrate lʼautore per versione di greco Impegnati oltre 500mila studenti, allo scientifico prova di matematica. Dewey e Bruner per i licei delle Scienze Umane

Seconda prova all'esame di maturità per oltre 500mila studenti: è Isocrate l'autore proposto al liceo Classico per la versione di greco. Prova di matematica, invece, per i ragazzi dello Scientifico.

Discipline turistiche e aziendali negli Istituti tecnici per il Turismo, Tecnica di produzione e di organizzazione negli Istituti professionali di indirizzo Produzioni industriali e artigianali, Tecniche della danza al Liceo coreutico, Teoria, analisi e composizione al liceo Musicale sono alcune delle altre materie selezionate per il secondo scritto negli altri indirizzi di studio.

Un brano tratto da "Sulla pace" - Di Isocrate è stato proposto ai maturandi un brano tratto dall'opera "Sulla Pace" (34, 35 e 36). Isocrate esorta i suoi cittadini a non cadere nelle trappola dell'ingiustizia: chi vìola le norme si illude di trarne un vantaggio immediato, ma alla lunga finisce in rovina. I comportamenti rispettosi della virtù non solo sono il fondamento di una vita sociale eticamente corretta, ma portano vantaggi indubbi anche sul piano politico ed economico: è questa la descrizione che si trova sulla traccia.

Allo Scientifico progettazione di un serbatoio - "L'amministratore di un condominio alle prese con l'installazione di un serbatoio per il gasolio per il riscaldamento. Non essendo soddisfatto dei modelli in commercio ti incarica di progettarne uno che risponda alle esigenze del condominio". E' uno dei problemi proposti al liceo Scientifico (opzione scienze applicate). Alla richiesta seguono specifiche tecniche e una serie di quesiti matematici per descrivere la forma del serbatoio e per realizzare un indicatore graduato per collegare il livello di riempimento del serbatoio al volume di gasolio effettivamente presente.



Un secondo problema ha un approccio più classico: rappresentata in figura una funzione continua e derivabile da zero a infinito in R e sono indicati alcuni punti significativi sull'asse cartesiano segue una serie di richieste. Per quanto riguarda poi gli altri quesiti, 7 su 10 sono legati ad argomenti di geometria analitica o di analisi; 2 sono sul calcolo delle probabilità (uno di questi al gioco degli scacchi) e un altro è di geometria solida sul calcolo di un volume di un liquido in un recipiente.

Per licei Scienze umane seconda prova su Dewey e Bruner - La seconda prova per la Maturità dei licei delle Scienze Umane presenta le due seguenti tracce: alfabetizzazione culturale secondo il pensiero dello psicologo Jerome Bruner e il concetto di democrazia secondo il filosofo John Dewey.