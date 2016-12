Maturità 2016: cosa fare dopo l'esame?

MATURITA', E DOPO? - Gli studenti delle scuole superiori ancora indecisi su cosa fare a settembre, potranno così chiarirsi le idee su tematiche quali essere ammessi ad un corso di laurea in un'università straniera, riuscire a trovare uno stage all'estero, come riuscire ad ottenere borse di studio, per fare un'esperienza all'estero. Da non perdere a Milano, tra le ore 14 e le ore 16 l'intervento del Professor Momodou Willan, Senior Associate Dean di HULT, che terrà un'esclusiva MASTERCLASS GRATUITA per i partecipanti ad EDUX, affrontando due tematiche fondamentali:



- Il mondo del business internazionale;

- Come diventare un manager di successo.



In occasione della Masterclass gratuita, il Professor Willan fornirà informazioni relative agli sbocchi professionali utili per gli studenti che decideranno di frequentare l'università all'estero.



LA HULT BUSINESS SCHOOL... - La HULT International Business School è inserita fra le migliori 100 Business School del mondo nelle classifiche dell'Economist e di Bloomberg Businessweek. Per offrire una formazione mirata e flessibile alle preferenze ed inclinazioni degli studenti, sono previsti corsi di diversi livelli (Bachelor, Master, MBA, EMBA) in numerose aree del business e dell'economia: Management, Marketing, Entrepreneurship, Accounting, Finance, da frequentare nelle sedi della HULT ovunque nel mondo, ovvero Londra, Boston, San Francisco, New York, Dubai, Shangai & Ashridge.



...E L'IMPORTANZA DELLE LINGUE STRANIERE - Inoltre, verranno fornite indicazioni su come ottenere una certificazione linguistica internazionale e su altre esperienze formative, come Gap Year. Infine tutti gli esperti presenti saranno a disposizione per consulenze personalizzate.



COME PARTECIPARE A EDUX - L'ingresso a “eduX Maturità... e dopo?” è completamente gratuito. Basta registrarsi al sito www.edux-maturita.it, dove sono disponibili maggiori informazioni sul programma con i dettagli di tutti gli incontri, i partners e le sedi dell'evento.