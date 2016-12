3 giugno 2015 Maturità 2015: meno due settimane al via A pochi giorni dal via agli esami, Skuola.net spiega tutto quello che cambia e tutto quello che resta uguale agli anni passati tra commissioni dʼesame e seconde prove.

Meno due settimane al nuovo esame di Stato che aprirà le danze il prossimo 17 giugno. È proprio il caso di chiamare in questo modo la maturità che attende circa 500mila maturandi. Infatti quest'anno debuttano all'esame i nuovi indirizzi nati dalla Riforma Gelmini. Tra materie di seconda prova particolari e prove più affini agli indirizzi, Skuola.net spiega tutte le novità della maturità 2015, ma anche tutti gli aspetti che invece restano invariati rispetto agli anni passati.

CALENDARIO MATURITÀ - Partiamo proprio con il segnarci sul calendario tutte le date della maturità 2015. La prima prova si svolgerà il 17 giugno 2015, alle ore 08.30. Verosimilmente la seconda prova è fissata per il giorno successivo, il 18 giugno. Invece la terza prova, il cosiddetto "quizzone" si terrà il 22 giugno 2015.

NOVITÀ SECONDA PROVA SCIENTIFICO - La più grande novità della maturità 2015, come accennato qualche riga sopra, riguarda la seconda prova maturità 2015. Infatti questa sarà molto più in linea rispetto agli indirizzi scolastici. Novità di cui risentiranno in particolar modo i maturandi dello scientifico, anche se non in pieno da quest'anno. Non in pieno perchè comunque la loro seconda prova di maturità, rispetto al passato, sarà molto più orientata verso il pratico, magari strizzando un occhio alla scienza come è accaduto nelle simulazioni. Ma nel 2015 i maturandi dello scientifico affronteranno come sempre matematica nella loro seconda prova, cosa che non potrà essere data per scontata negli anni prossimi, quando potrebbero anche fare i conti con Fisica. Stesso discorso vale anche per il liceo scientifico delle Scienze applicate, dove i suoi maturandi potrebbero invece affrontare in futuro una seconda prova di maturità di Scienza naturali.

NOVITÀ SECONDA PROVA LINGUISTICO - Novità per la maturità 2015 anche per il liceo linguistico la cui materia di seconda prova per la prima volta quest'anno è stata decisa dal Miur: Lingua straniera 1, quella principale per i singoli indirizzi del liceo linguistico. Fino al 2014 erano i maturandi a scegliere in che lingua svolgere la loro seconda prova.

NOVITÀ SECONDA PROVA LICEO MUSICALE E COREUTICO MATURITÀ 2015 - Il 2015 è l'anno in cui arrivano alla maturità gli indirizzi della riforma Gelmini. Indirizzi come quello del liceo musicale e coreutico che vede i suoi studenti fare i conti con una seconda prova un po' particolare. Per la sezione musicale i ragazzi affronteranno Teoria, analisi e composizione della musica, mentre per la sezione coreutica dovranno vedersela con Tecniche della danza. E se negli altri indirizzi, i maturandi possono avvalersi degli strumenti tecnici per svolgere la seconda prova, le cose non cambiano per il liceo musicale dove potranno utilizzare dotazioni strumentali idonee come tastiere, cuffie, riproduttori di file audio, e simili. Ad essere una vera e propria sorpresa della maturità 2015 è pero il liceo coreutico più che quello musicale: come accade nei talent show, in seconda prova i maturandi dovranno dimostrare di saper ballare, mostrando alla commissione passi di adagio, piccoli, medi e grandi sbalzi, passi sulle punte, giri e salti, moduli dinamico - ritmici, swing e cadute in asse e fuori asse.

COMMISSARI MATURITÀ: NESSUNA NOVITÀ PER IL 2015 - All'inizio dell'anno scolastico si è parlato tanto al Ministero dell'Istruzione di un possibile ritorno ai commissari interni per la maturità 2015. Poi il dietrofront: anche quest'anno la commissione sarà mista, costituita quindi per metà da commissari esterni e per metà da membri interni della classe e presiedute da un presidente anch'esso esterno. Il numero massimo dei commissari è di 6, tranne che per alcuni indirizzi di studio nei quali ne vengono assegnati 4. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse. Il Ministero nomina i commissari esterni per ciascun indirizzo, mentre i consigli di classe nominano gli altri. Il 3 giugno le scuole riceveranno gli elenchi commissari esterni maturità 2015, mentre sul sito del Miur i nomi commissari esterni maturità 2015saranno disponibili dal 5 giugno.

AMMISSIONE AGLI ESAMI - Saranno ammessi agli esami di Stato soltanto gli studenti che, nello scrutinio finale, abbiano conseguito una votazione non inferiore a 6 in tutte le materie, condotta compresa. Precisando, inoltre, che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e che in ogni caso è necessaria la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

AMMISSIONE ALUNNI IN POSSESSO DI DIPLOMA PROFESSIONALE TECNICO DI DURATA QUADRIENNALE - Gli studenti in possesso di uno dei diplomi professionali di tecnico, di durata quadriennale possono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato a patto che siano stati ammessi alla frequenza del corso annuale integrativo.

LA MATURITÀ DEI GENIACCI E AFFINI - Possono svolgere l'esame di maturità un anno prima gli studenti che alla fine del quarto anno ottengono una votazione non inferiore a 8/10 in ogni materia, voto di condotta compreso, e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in tutte le materie e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo (secondo e terzo anno), senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.