Maturità 2015: il video-augurio dei vip

La maturità 2015 è alle porte e i maturandi sono impegnati con gli ultimi ritocchi alla tesina d'esame e col ripasso generale per affrontare al meglio le tracce di maturità 2015. Tuttavia gli studenti possono consolarsi pensando che anche i personaggi famosi che popolano la tv e le radio hanno dovuto passarci: Skuola.net ha chiesto agli italiani più famosi di fare il loro in bocca al lupo ai maturandi del 2015. Ecco com'è andata.

IN BOCCA AL LUPO COME "L'EMPIRE STATE BUILDINGS" - L'esame di maturità fa salire l'ansia, ed è proprio per questo motivo che tra i vip che augurano il meglio per l'esame di Stato agli studenti del 2015 ci sono proprio tutti. Da Diana del Bufalo che augura un "in bocca al lupo grande come l'Empire State Buildings", fino ai Dear Jack che hanno fatto un personale "in bocca al lupo per i ragazzi di Skuola.net".

"BENVENUTI NELLA DISOCCUPAZIONE" - Non manca un po' di ironia, e ci pensa un attore d'eccezione, Maccio Capatonda: "Sarà difficile, ma una volta superata sarà tutta una pacchia – e conclude scherzando - benvenuti nella disoccupazione". Un po' più serio è il comico Dado, che dà un prezioso consiglio ai maturandi: "Sentitevi forte delle cose che studiate e andate con le spalle larghe”. A tranquillizzare tutti c'è la splendida Giulia Luzi, giovane protagonista dei Cesaroni e del musical Romeo e Giulietta: "La maturità è fattibile, state tranquilli”- poi consiglia - "seguite Skuola.net".

"COPIATE COPIATE COPIATE "- Un consiglio sopra le righe da uno dei cantanti più amati: Lorenzo Fragola ;"Copiate, copiate…” dice il giovane siciliano. ;"Ovviamente scherzo – continua - la maturità è un modo di testare le proprie capacità, ma anche una emozione forte". Conclude augurando un caloroso in bocca al lupo ai maturandi. Tra gli in bocca al lupo anche quello di un vero youtubers d'eccellenza, Claudio di Biagio, che suggerisce "Godetevela, e fate tutte le cose "banali": ascoltare la canzone di Venditti, rivedere i film della maturità. Dovete avere paura, non troppa, dovete soffrire quando non sapete le cose ma dovete godervela". Anche il rapper Moreno ci mette del suo a dare la carica: "Dovete spaccare tutto ragazzi, STUDIATE STUDIATE STUDIATE!"

LA COSA PIU' BELLA DELLA MATURITA' E' AVERLA FATTA - I Soliti idioti sono i più cattivelli: "La cosa più bella della maturità e averla fatta" – dice il duo comico. Però poi rassicurano: "Se siamo riusciti a farla noi, la maturità, ce la farete anche voi". Un in bocca al lupo anche dall'estero da parte di Will Poulter, giovanissimo protagonista del film Maze Runner e seguitissimo dai teens . C'è anche Valerio Staffelli a portare fortuna ai maturandi con il tapiro: "In bocca al lupo e CHE IL TAPIRO SIA CON VOI!"

"CANTATE NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI" - Per questi saluti da parte dei Vip non poteva mancare colui che ha creato la colonna sonora degli esami di tutti i tempi: Antonello Venditti. Skuola.net è riuscita ad intercettare anche lui. "Vi auguro in bocca al lupo e cantate Notte prima degli esami, e poi studiate però".