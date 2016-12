Maturità 2015: come scoprire i nomi dei commissari esterni per primi

I maturandi sono in piena ansia da commissari esterni maturità 2015. Ormai manca davvero poco per conoscerli. Dopo l'annuncio delle materie esterne da parte del Miur a gennaio, una sola cosa ronza per la testa degli studenti: quale sarà il loro nome? E poi, consecutivamente: saranno simpatici? Saranno giovani? Saranno spietati o saranno caritatevoli? Infatti i commissari esterni di maturità sono determinanti per l'esame di maturità, visto che toccherà anche a loro correggere gli scritti e, soprattutto, interrogare durante l'esame orale. E quindi, come essere i primi a sapere tutto sui commissari esterni? Tutte le risposte su Skuola.net.

COMMISSARI ESTERNI: A CACCIA DELL'ELENCO CARTACEO - Nel 2014 la comunicazione dei nomi dei commissari esterni è avvenuta in due trance: il 3 giugno è stata la data della pubblicazione online (esattamente come nel 2013, cosa che fa pensare che anche nel 2015 potrebbe essere il giorno fatidico), ma il 30 maggio, ben 4 giorni prima, le segreterie delle scuole hanno ricevuto un elenco cartaceo con i nomi dei commissari esterni per commissione. Anche quest'anno potrebbe ripetersi la stessa procedura.

COME AVERE L'ELENCO CARTACEO? - Se tutto va come è successo per i commissari esterni 2014, già dalla prossima settimana gli studenti potrebbero avere le informazioni che desiderano sui commissari esterni di maturità dalla segreteria della scuola, prima della pubblicazione online. Proprio così: l'elenco cartaceo a disposizione delle segreterie non deve rimanere top secret, per cui i professori potranno recuperarlo per i propri maturandi appena arriva e dare tutte le soffiate che desiderano. Oppure, in alternativa, potrà essere incaricato un rappresentante di classe.

TUTTE LE INFO? SU FACEBOOK! - Trovare su internet i nomi dei commissari esterni di maturità 2015 prima della consegna dell'elenco cartaceo alle segreterie da parte del Miur o della pubblicazione online è impossibile. L'unico modo di conoscere in anteprima l'elenco commissari esterni maturità 2015 è quello di consultare l'elenco cartaceo a scuola. Tuttavia, una volta conquistati i fatidici nomi, gli studenti potranno scoprire per primi tutte le indiscrezioni sui prof esterni semplicemente con un click iscrivendosi al gruppo sui commissari esterni di maturità 2015 della vostra città creati appositamente da Skuola.net . In questo modo, i maturandi del 2015 si potranno scambiare ogni preziosa informazione.