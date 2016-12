Materie Maturità 2016: ecco le scuole che già le conoscono

Mancano ormai pochi giorni prima che il Miur comunichi quali saranno le materie oggetto della seconda prova della maturità 2016. E' per questo motivo che molti studenti sono in fibrillazione. Tuttavia, alcuni studenti sono più fortunati di altri perchè non dovranno aspettare la comunicazione del Miur. Secondo Skuola.net sanno da tempo, infatti, quali saranno le materie maturità 2016.

MATERIE DELLA MATURITÀ 2016: CHI LE CONOSCE - Ma come fanno a saperle in anticipo? Ogni anno il Miur sceglie le materie dell'esame di Stato tra un numero limitato di discipline che sono caratterizzanti per ogni indirizzo di studio. Alcune scuole, però, hanno una sola materie caratterizzante e quindi, in questi casi, la scelta non esiste. Ecco quali sono le "fortunate" scuole che hanno una sola disciplina caratterizzante e che già conoscono, perciò, le materie che affronteranno alla maturità 2016 il prossimo 23 giugno.



- Liceo delle scienza umane - indirizzo generale: Scienze umane (antropologia, pedagogia e sociologia)

- Liceo artistico, indirizzo Arti figurative: Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree

- Liceo artistico, indirizzo Architettura e ambiente: Discipline progettuali architettura e ambiente

- Liceo artistico, indirizzo Design: Discipline progettuali design

- Liceo artistico, indirizzo Audiovisivo e multimediale: Discipline audiovisive e multimediali - Liceo artistico, indirizzo Grafica: discipline grafiche

- Liceo artistico, indirizzo Scenografia: Discipline progettuali scenografiche

- Liceo musicale e coreutico - sezione coreutica: Tecniche della danza

- Istituto tecnico Meccanica, meccatronica ed energia – opzione tecnologie delle materie plastiche: Tecnologie meccaniche e plasturgiche, disegno e organizzazione industriale

- Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Costruzione del Mezzo: Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo

- Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Costruzione del Mezzo - opzione Costruzioni Aeronautiche: Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo aereo

- Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Costruzione del Mezzo - opzione Costruzioni Navali: Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo navale

- Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Logistica: Logistica - Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Conduzioni del Mezzo – opzione Conduzione del mezzo Aereo: Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo aereo

- Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Conduzioni del Mezzo - opzione Conduzione del mezzo navale: Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo navale

- Istituto tecnico Trasporti e Logistica, articolazione Conduzioni del Mezzo - opzione Conduzione di apparati ed impianti marittimi: Meccanica e macchine.

- Istituto tecnico Amministrazione Finanza e marketing - opzione generale: Economia aziendale

- Istituto professionale indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione Industria - opzione Produzioni audiovisive: Linguaggi e tecniche della progettazione e comunicazione audiovisiva

- Istituto professionale indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione Artigianato: Progettazione e realizzazione del prodotto

- Istituto professionale indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione Artigianato - opzione Produzioni artigianali del territorio: Progettazione e realizzazione del prodotto

- Istituto professionale dei Servizi Commerciali: Tecniche professionali dei servizi commerciali

- Istituto professionale dei Servizi Commerciali - opzione Promozione commerciale e pubblicitaria: Tecniche professionali dei servizi commerciali pubblicitari

- Istituto professionale indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica: Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione

- Istituto professionale indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica - opzione Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili: Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di apparati e impianti civili e industriali

- Istituto professionale indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica - opzione Manutenzione dei mezzi di trasporto: Tecnologie e tecniche di diagnostica e manutenzione dei mezzi di trasporto



E LE ALTRE SCUOLE? - I maturandi delle altre scuole, invece, dovranno attendere la comunicazione ufficiale del Miur per conoscere le materie della maturità. Comunicazione che di solito arriva entro la fine di gennaio. Non ci resta che attendere.