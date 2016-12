Materie e commissari Maturità 2016: per circa uno studente su due scelte scontate

MATERIE MATURITÀ 2016, SCELTE SCONTATE - Nonostante l'attesa testimoniata dal tam tam sviluppatosi negli ultimi giorni sui social network, gran parte degli studenti in realtà aspettava solo conferme. Circa 1 maturando su 2 non si dichiara sorpreso dalle scelte di Viale Trastevere. Anche se questo non vuol dire che siano pienamente soddisfatti. A non essere felice delle materie di seconda prova è il 31% dei ragazzi, circa 1 su 3. Tra chi fa invece i salti di gioia c'è una percentuale più alta della media di liceali dello scientifico: per loro il pericolo fisica è stato scampato. I più scontenti risultano essere invece i maturandi del classico, quelli che il prossimo 23 giugno si ritroveranno a fare i conti con greco. Se infatti esistono degli indirizzi dove è scontata la materia della seconda prova, ve ne sono altri dove l'incertezza o l'alternanza sono delle consuetudini assodate, come ad esempio il tradizionale ballottaggio greco/latino per il classico oppure delle materie di indirizzo per tecnici/professionali.



ITALIANO AI COMMISSARI ESTERNI MATURITÀ 2016 - Confermata la regola dell'alternanza dei commissari per la maturità 2016: storicamente, se la materia oggetto di prima prova era affidata a un commissario esterno, quella di seconda prova era delegata a un interno e viceversa. Quest'anno il criterio è stato rispettato in maniera omogenea: la prima prova di italiano è sempre affidata ai commissari esterni, la seconda agli interni. Altra costante del prossimo esame sembra essere la lingua straniera, anch'essa affidata ai commissari esterni in tutti gli indirizzi della maturità. Ma circa il 60% non sembra essere contento della scelta di affidare queste materie agli esterni.



MATURITÀ PIÙ DIFFICILE - Secondo la maggioranza degli studenti partecipanti alla ricerca, le scelte di Viale Trastevere renderanno la Maturità 2016 più impegnativa di quella 2015. A pensarla così è il 50 % dei maturandi contro un solo 10% che è convinto del contrario: per lui l'esame di Stato di quest'anno sarà più semplice, mentre per il 40% dei maturandi le scelte del Ministero non influenzeranno la difficoltà dell'esame.



NESSUNA SORPRESA - “È chiaro che il Ministero non abbia voluto mettere in difficoltà i ragazzi – ha dichiarato Daniele Grassucci, responsabile dei contenuti di Skuola.net – Le sue scelte sono state abbastanza scontate, ma va bene così, specie per i maturandi del liceo scientifico. Per loro il pericolo di ritrovarsi fisica in seconda prova è stato scampato e comunque ci ha pensato greco a seminare un po' di malcontento".