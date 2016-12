Manda foto sexy ai suoi alunni per sbaglio: la prof finisce nei guai

17:14 - Una professoressa dell’Istituto Casale di Vigevano è finita nei guai a causa di un messaggio inviato su WhatsApp: l’insegnante ha inviato uno scatto sexy ai suoi studenti sbagliando destinatario. Per lei ora in corso alcuni accertamenti da parte della scuola. Lo riporta Skuola.net.



GALEOTTO FU LO SCATTO – Come si legge su diversi quotidiani locali, durante le feste di Natale la professoressa avrebbe scattato una foto in pose sexy per il suo compagno, ma al momento dell’invio ha sbagliato destinatario. La foto sexy accidentalmente è stata inviata al gruppo di classe creato su WhatsApp e vista da tutti gli studenti della sua classe, che si sono ritrovati sul cellulare una insolita professoressa in atteggiamenti sensuali.

LO SCATTO SI FA VIRALE – La foto recapitata sul gruppo di classe è diventata subito virale. I ragazzi hanno iniziato a far rimbalzare lo scatto in tanti altri gruppi e conversazioni trasformando una foto privata in pubblica. L’insegnante dopo le vacanze natalizie, consapevole dell’errore, ha chiesto scusa ai suoi alunni non nascondendo preoccupazione ed imbarazzo.

COME E’ ANDATA A FINIRE – Al momento per la prof c’è solo tanto imbarazzo tra i banchi e una indagine in corso della scuola che sta svolgendo una ricostruzione della vicenda per accertare i fatti. "La situazione è molto delicata – commenta Stefania Pigorini, dirigente scolastica dell’istituto – Io sto cercando di ricostruire l’intera vicenda, solo dopo potrò valutare se e quali provvedimenti adottare".