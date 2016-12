Licei: scopri tutti gli indirizzi

Liceo artistico

Il liceo artistico offre una preparazione culturale generale tipica di tutti i licei, che permette l'accesso all'università o all'Accademia delle Belle Arti, ma, allo stesso tempo, fornisce anche una formazione in campo artistico specifica a seconda della sezione scelta. Durante il percorso, lo studente approfondisce le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per maturare una cultura estetica, per conoscere il patrimonio artistico e il suo contesto storico e culturale e per l'espressione della creatività e progettualità. Grande spazio è quindi dato alla Storia dell'Arte e alle materie umanistiche, ma anche alle discipline artistiche, che hanno forte carattere laboratoriale. Il percorso di studi comprende infatti un primo biennio comune e, a partire dal secondo biennio, la possibilità di scegliere uno dei seguenti indirizzi di specializzazione:

a) Arti figurative, in cui vengono approfondite le discipline pittoriche, plastiche e scultoree

b) Architettura e ambiente, in cui viene trattata in particolare la tematica della progettazione architettonica e ambientale.

c) Audiovisivo e multimediale, in cui hanno particolare importanza le discipline legate all'arte e alla comunicazione audiovisiva e multimediale.

d) Design, in cui gli studenti si specializzano in progettazione di oggetti ed elementi di design.

e) Grafica, in cui viene dato rilievo a discipline grafiche con riferimento anche al settore pubblicitario e dell'editoria.

f) Scenografia, dove vengono studiate in particolare le discipline legate all'allestimento di spazi scenici nel settore dello spettacolo o per l'esposizione di mostre o manifestazioni culturali. Ogni indirizzo è caratterizzato da laboratori specifici per indirizzo che hanno la funzione di sviluppare la capacità progettuale degli studenti.



Liceo classico

Il liceo classico offre una preparazione basata soprattutto sulle discipline umanistiche, in particolare la letteratura italiana e la lingua e la letteratura antica, latina e greca. Lo studente che studia al liceo classico approfondisce in particolare, quindi, le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie allo studio della civiltà classica e umanistica, senza però dimenticare le materie scientifiche e le lingue straniere. Le materie più importanti rimangono italiano, latino e greco, ma la lingua straniera, la matematica e le scienze naturali rientrano ampiamente nel programma di tutti e 5 gli anni. In particolare, durante il primo biennio, parte delle ore di matematica sono dedicate allo studio dell'informatica. Al contrario, la geografia viene studiata solo i primi due anni di liceo classico, mentre fisica, storia dell'arte e filosofia rientrano esclusivamente nell'orario scolastico degli ultimi tre anni.



Liceo linguistico

Il liceo linguistico propone un percorso che fonde la formazione culturale propria dei licei con l'approfondimento della conoscenza delle lingue, della letteratura e della civiltà straniere. Per questo, al termine del percorso di studi garantisce sia l'accesso a tutte le facoltà universitarie, sia l'inserimento diretto nel mondo del lavoro, ad esempio, nel settore turistico. Lo studente che si iscrive al liceo linguistico acquisirà in due lingue moderne il livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento, e in una terza lingua il livello B1. Le tre lingue straniere sono quindi le materie caratterizzanti del liceo linguistico, anche se viene dato spazio anche alla letteratura italiana, la matematica e le scienze naturali per tutto il percorso scolastico. E' previsto lo studio della lingua latina, ma solo nei primi due anni. Dal terzo anno vengono poi introdotte filosofia, fisica e storia dell'arte.



Liceo musicale e coreutico

Il liceo musicale e coreutico permette di acquisire competenze tecniche in uno strumento musicale o nella danza, in base alla sezione scelta, consentendo la prosecuzione degli studi nel sistema dell'alta formazione musicale e coreutica. Il ragazzo che studia al liceo musicale e coreutico approfondisce le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per la composizione, l'interpretazione, l'esecuzione e la rappresentazione musicale o della danza. Molta importanza viene data alla preparazione laboratoriale, ma non manca l'attenzione alla necessaria prospettiva culturale, storica e teorica. Le due sezioni, infatti, specializzate per l'area musicale e per l'area della danza, prevedono anche insegnamenti in comune che comprendono la letteratura italiana, la storia dell'arte, la matematica.



Liceo scientifico

Il liceo scientifico offre una solida preparazione di base tanto nelle discipline umanistiche quanto in quelle scientifiche. Le materie caratterizzanti di indirizzo sono la matematica e la fisica, ma un monte ore di tutto rispetto è riservato anche allo studio della letteratura italiana, del latino, della lingua straniera, delle scienze naturali. La filosofia è trattata esclusivamente dal terzo anno in poi. È prevista, da parte delle istituzioni scolastiche, la possibilità di attivare l'opzione scienze applicate dove si pone una maggiore attenzione alle scienze matematiche, fisiche, chimiche e biologiche e all'informatica, e viene approfondito il tema dell'applicazione pratica della ricerca scientifica nella vita quotidiana. Il liceo scientifico prevede oggi anche l'indirizzo sportivo, con un occhio di riguardo all'educazione sportiva.



Liceo delle scienze umane

Il liceo delle scienze umane, pur fornendo una preparazione completa tipica della formazione liceale, approfondisce in particolare le tematiche collegate alla costruzione dell'identità personale e delle relazioni umane e sociali, con particolare riguardo allo studio della filosofia e delle scienze umane. Sostituisce il liceo socio-psicopedagogico offrendo una preparazione di base nel campo della pedagogia, psicologia, sociologia, antropologia e storia. Non mancano tuttavia la letteratura italiana, la matematica, la lingua straniera e le scienze naturali, materie previste per tutto il percorso liceale. Lo studio della geografia, come negli altri licei, si ferma al secondo anno, mentre dal terzo inizia quello della filosofia, della fisica e della storia dell'arte. L'opzione economico-sociale è caratterizzata dall'approfondimento delle discipline giuridiche, economiche e sociali, che nell'indirizzo base viene limitata ai primi due anni.



Per tutti i licei è previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.