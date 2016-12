Lavoro: 10 trucchi per non perdere il posto a causa di Facebook

#1 Far trovare il profilo

Facebook deve essere facilmente rintracciabile, identificabile e aggiornato. In parole povere, meglio dire no alla modalità invisibile e al profilo privato. Se il papabile datore di lavoro vi sta cercando, vi deve trovare. Subito.



#2 Facebook come un curriculum vitae

Per farlo basta aggiornare le informazioni su di voi con tutte le esperienze scolastiche, accademiche e lavorative più importanti. Meglio arricchirlo anche con i corsi frequentati ed eventuali master in possesso.



#3 Che bella foto!

È questo che deve pensare il recruiter quando si imbatte nella vostra immagine del profilo. Immagine che deve essere sempre appropriata. Meglio sceglierne una in cui sorridete e vi si veda bene in volto. Niente cappelli, sciarpe, foulard e occhiali da sole: è bene essere riconoscibili e risultare al meglio. Inutile dire che anche l'immagine di copertina deve essere adatta. Assolutamente vietate foto in costume.



#4 Attenzione alla privacy

Controllate le impostazioni al riguardo e selezionate le liste di colleghi, amici e conoscenti alle quali volete mostrare i vecchi post, aggiornamenti di stato, i commenti degli amici e anche i vostri like ai loro post.



#5 Occhio ai tag

Meglio toglierlo dalle foto imbarazzanti che mettono gli amici: le aziende non vorrebbero mai vedere i loro dipendenti ubriachi, in atteggiamenti intimi o comunque inadeguati.



#6 Gruppi e applicazioni

Controllate sempre a quali siete iscritti. Meglio uscire o togliere le autorizzazioni a quelle che danno un'idea negativa di voi. Insomma, è davvero necessario il like alla pagina "Ubriacatura molesta del venerdì sera" o "Dormire tutto il week end"?



#7 Vietato infastidire

Quando postate di politica, religione o sport fate attenzione a non urtare la sensibilità di nessuno. Che non significa non partecipare alle discussioni sui temi caldi, ma farlo con toni moderati e sempre costruttivi.



#8 I love you boss

Anche se non è vero e avreste preferito mille volte andare a cena con la vostra vecchia e noiosa zia Clotilde piuttosto che con l'ex capo, su Facebook evitate sempre di parlare male delle vostre esperienze lavorative precedenti.



#9 I'm interesting, guys!

Postate sempre contenuti brillanti, partecipate a discussioni e scrivete messaggi privati: vi può aiutare a ad avere contatti lavorativi che possono tornarvi utili.



#10 Fate il primo passo

Cercate la pagina Facebook dell'azienda che vi interessa, vi aiuterà a conoscere eventuali posizioni aperte. Potete anche pensare di inviare così il vostro curriculum in allegato con un messaggio privato. E non fermatevi qui. Partecipate ai contest che le aziende lanciano sulla loro pagina, alcune hanno anche un tag recruitment: cliccateci sopra per inviare la vostra candidatura. E in bocca al lupo!