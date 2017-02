La scuola dopo le medie? Rinasce la passione per i licei

Si sono chiuse le iscrizioni on line alle scuole superiori per il prossimo anno e i primi dati elaborati dal ministero dell'Istruzione confermano il trend di crescita dei licei , scelti dal 54,6% dei ragazzi, contro il 30,3% che ha optato per l'Istituto tecnico e il 15,1% per l'Istituto professionale. Rinasce la passione per il Classico che registra un sensibile aumento di iscritti ma è lo Scientifico a restare in vetta alle classifiche.

In particolare allo Scientifico sale l'opzione di Scienze Applicate mentre si mantengono stabili l'indirizzo scientifico "tradizionale" e la sezione Sportiva. Pressoché inalterate le preferenze per il Liceo linguistico, per il Liceo artistico, per il Liceo europeo/internazionale e per quello delle Scienze umane. Licei musicali e coreutici ancora a quota 0,9%. Stabili gli indirizzi Tecnici con il 30,3% di preferenze. In lieve discesa, invece, gli Istituti professionali.



Regioni - Il Lazio si conferma la regione con la maggiore percentuale di iscritti ai Licei (66,8%) a cui fa seguito l'Abruzzo (60,8%), l'Umbria (58,8%), la Campania (58,3%) e la Liguria (58%). Il Veneto, invece, risulta la regione con meno ragazzi che scelgono gli indirizzi liceali (45,9%) e la prima nella scelta dei Tecnici (38,5%) che registrano un alto tasso anche in Friuli Venezia Giulia (37,5%) ed in Emilia Romagna (35,8%). Gli Istituti professionali restano ancora al primo posto per gli studenti della Basilicata (19,3%), della Campania (17,5%) e della Puglia (17,3%).