La prof disabile e la destinazione "difficile": "Non rinuncio al posto"

Maria Claudia Cantoro, 44enne della provincia di Teramo, è un'insegnate di diritto ed economia costretta a vivere su una sedia a rotelle per una grave forma di disabilità che non le permette di guidare. Precaria da 6 anni, con le nuove normative, è stata destinata ad insegnare a Cagli, un paesino di montagna in provincia di Pesaro impossibile da raggiungere se non con l'automobile. "Non sono autonoma e tuttavia sono costretta a fare 250 chilometri per andare al lavoro”- commenta amareggiata la donna ai microfoni di Tgcom- "Ho chiesto di essere spostata, purtroppo nessuno può accompagnarmi a scuola".