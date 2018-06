La Maturità a 46 anni: "Realizzo l'incompiuta della mia vita"

Ha ricevuto gli auguri dal mondo dei social dopo il suo intervento sulla pagina Twitter del dottor Roberto Burioni, in cui si presentava così: "A 46 primavere domani il sottoscritto sosterrà, con un 'leggero' ritardo l'esame di maturità! Grandi sacrifici e grande impegno in questi anni che mi hanno aperto la mente e rammento che non è mai troppo tardi". Quanta emozione?

"Non ho vissuto questa giornata con particolare tensione, ma volevo far sapere a tutti che non bisogna smettere di inseguire i propri sogni. L'ho scritto anche nella mia tesina, riportando la mitica frase di Steve Jobs: Stay hungry, stay foolish. Io avevo smesso di sognare, ma a 40 anni e due figli ho ricominciato a farlo, proprio quando mi sono iscritto a Geometri".



Come è tornato sui banchi di scuola?

"Ha pensato a tutto mia moglie che nell'estate di 5 anni fa cercava un centro estivo per i nostri figli e si è imbattuta in Comune nel manifesto che pubblicizzava i corsi serali; ha parlato con il docente coordinatore, ha pagato l'iscrizione e poi mi ha preso appuntamento con la scuola. Sono uscito da quell'incontro che ero iscritto. Io iniziavo la prima superiore e in quello stesso settembre mio figlio era in prima elementare".



Come sono le superiori a 40 anni?

"Dopo le medie mi ero iscritto allo Scientifico, ma avevo lasciato. Una crisi, poi il lavoro e restava la grande incompiuta della mia vita, che era il diploma. Ora sono soddisfatto, sono stato ammesso alla Maturità con 23 crediti e 9,11 di media. Mi sono impegnato e ho studiato tanto in questi anni; lavoravo e studiavo. Tutto possibile grazie al sostegno della mia famiglia".



In vista delle altre prove come trascorrerà le prossime notti?

"Quella passata è stata tranquilla; stanotte in vista di Estimo sarà un po' agitata, anche se è una materia che mi piace tantissimo. Sarò molto più teso per la terza prova, quella multidisciplinare: è una lotteria".



E, poi, con il diploma di geometra cosa farà?

"E' già stato un anno di grandi cambiamenti... A settembre vedremo. Al momento questo titolo non è collegato con il mio lavoro, anche se l'ambito delle costruzioni mi interessa molto. Sicuramente ora mi dedicherò a mia moglie e ai miei figli, che in questi anni di studio ho trascurato. Ma senza di loro non avrei raggiunto questo traguardo".