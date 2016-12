26 maggio 2015 La fine (della scuola) è vicina: ecco i segni che lo dimostrano Tra maturità che avanza ed esami di fine anno, le emozioni tra i banchi di scuola si fanno sempre più forti i 10 segni che la fine della scuola sta arrivando!

Tra interrogazioni da preparare e tesine di maturità da completare, l'ansia e la paura ormai assalgono gli studenti italiani. Infatti la fine della scuola è ormai molto vicina, e c'è pure chi deve affrontare la maturità 2015. Avete la costante preoccupazione che gli appunti presi durante la lezione in classe non saranno sufficienti per prendere il massimo dei voti? Autori e libri da studiare sono ormai i padroni della vostra cameretta? La luce alla fine del tunnel è ancora un puntino lontano e cominciate a credere di non uscire salvi da questo periodo? Tenete duro: ecco i 10 segni che la fine della scuola è vicina secondo Skuola.net.

10. Sfogate la vostra disperazione con le frasi sui libri di scuola Quando ogni superficie è adatta a raccogliere la vostra disperazione e i vostri libri sono completamente riempiti da frasi di angoscia, vuol dire che siete agli sgoccioli. La vostra concentrazione, del resto, era già esaurita alla fine del primo quadrimestre.

9. Iniziano i countdown verso la maturità I maturandi fanno il conto alla rovescia e ogni giorno che passa le pagine da studiare, invece di diminuire, si moltiplicano. Che stregoneria è mai questa?

8. La data degli esami si avvicina e cresce l'ansia Sognate l'esame? Parlate solo della maturità? Pensate solo alla maturità? Si, siete sulla via preferenziale per il panico e correte a 100 all'ora verso il muro dell'ansia.

7. Vedete il diploma di maturità nei posti più assurdi Il diploma non è solo il pensiero fisso motivo di incubi, ma anche un vero e proprio compagno di vita! Ogni frase, ogni gesto, ogni immagine vi parla del diploma. Quasi pensate che, un giorno, tutto questo vi mancherà…

6. I libri e gli evidenziatori sono gli unici oggetti a voi familiari Amici? Fidanzati? Rapporti sociali? Ormai li avete dimenticati. I vostri unici compagni? I libri e gli evidenziatori. O meglio ancora, i libri evidenziati.

5. Fate merenda con i libri State ingrassando? Sarà che in questi ultimi giorni prima della fine della scuola ad ogni pagina che studiate accompagnate un cioccolatino o una merendina. Oppure un bel pacchetto di patatine. In qualche modo dovrete pur consolarvi per lo studio matto e disperatissimo!

4. Dormite sopra i libri E poi arriva il momento in cui chiudete per un momento gli occhi. Solo un momento. Solo. Un. Momen…ed è già l'ora di andare a scuola.

3. Siete stremati dallo studio Avete giurato al libro di storia: solo uno tra voi ne uscirà vivo. Poi avete fatto ciò che andava fatto, cioè una guerra all'ultima pagina chiusi nella vostra cameretta. Solo il più forte sopravvivrà.

2. Gli autori da studiare sono dappertutto e vi perseguitano come fantasmi Vi sembra di vedere un'ombra aleggiare nella cameretta: "Leopardi? Sei tu?" chiedete con un filo di voce. Se a questa domanda sentite rispondere affermativamente, cominciate a preoccuparvi e a pregare che la fine della scuola arrivi presto. Oppure dite a quel burlone di vostro fratello di smetterla con questi scherzi.