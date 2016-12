La droga varca i cancelli della scuola

DROGA TRA I BANCHI DI SCUOLA - Tra una lezione e l’altra non ci si passa solo i bigliettini ma anche gli spinelli. Sono le droghe leggere come marijuana e hashish a circolare maggiormente secondo gli intervistati (58%), ma c’è posto anche per “roba più pesante” come cocaina (2%) e MDMA (1%). Addirittura 1 su 4 sostiene che ci si scambia “un po’ di tutto”. Le nuove piazze dello spaccio non sono quindi molto lontane dai luoghi del sapere: anzi, al contrario, si trovano appena fuori le aule. Cortili (23%), bagni (15%) e parcheggi (5%) sono i luoghi dove sarebbe più frequente. Chi è a conoscenza dello spaccio a scuola dichiara inoltre che sono proprio gli studenti a smerciare roba (72%), ma c’è chi dice che lo fa anche il personale della scuola, tra cui i prof (6%). Il 5% degli intervistati sostiene che persone esterne si intrufolino tra gli studenti nei pressi della scuola proprio per fornire loro sostanze illegali.



TRA UNA LEZIONE E UNO SPINELLO - Il consumo di droga tra i banchi è frequente, ma lo è anche il suo scambio. Lo dice il 76% degli intervistati. Nella maggioranza dei casi (80%) sono gli studenti ad essere accusati per l’uso di stupefacenti a scuola, ma c’è un buon 20% a riferire che anche il personale scolastico è coinvolto. E mentre si fuma (o altro) e si smercia, non tutti rimangono a guardare, tant’è che in alcuni casi (44%) si dichiara che sono state prese iniziative dalle scuole e attivati controlli. Purtroppo questo non basta, e nella stragrande maggioranza delle testimonianze rilevate dalla nostra ricerca, l’istituto fa finta di non sapere (56%).



DI TUTTO UN PO’ - Le droghe che circolano sono quelle ritenute “leggere”: hashish e marijuana, più raramente altre sostanze, come l’ecstasy (MDMA) o la cocaina: 'Il problema esiste ed è noto – dice Daniele Grassucci direttore di Skuola.net – e non è possibile trasformare gli insegnanti e i dirigenti scolastici in agenti di polizia. Tuttavia lascia inquieti il fatto che un fenomeno così diffuso e così estesamente percepito possa continuare indisturbato, come una dato endemico e inemendabile'.