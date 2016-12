La caduta del Muro: uno studente su due non sa quando accadde

17:11 - La caduta del Muro di Berlino, della quale ricorre il 25esimo anniversario, è stata spesso definita uno spartiacque nella storia mondiale. Eppure, secondo un sondaggio condotto sui lettori di skuola.net, quasi uno studente italiano su due non sa cosa sia successo il 9 novembre di 25 anni fa. Anzi, il 16% degli studenti crede che quel giorno sia avvenuta la strage di Bologna, per il 7% il trattato di Maastricht e per il 6% l'assassinio di Aldo Moro.

Ma non è solo questione di ricorrenze: il 19% ammette di non sapere nulla di cosa rappresenti la caduta del Muro. Quattro ragazzi su dieci hanno studiato l'argomento durante l'ora di storia, 3 su 10 ne hanno parlato a scuola ma devono ancora studiarlo, 1 su 3 non ha mai sentito parlare dell'argomento in classe. Lacune che si spera verranno colmate con l'occasione dell'anniversario di domani.



Il motivo probabilmente è da ricercarsi nei programmi scolastici, che spesso a causa delle poche ore a disposizione non riescono a trattare adeguatamente i periodi e gli avvenimenti più recenti della nostra Storia. Un altro sondaggio di Skuola condotto sui maturandi conferma le difficoltà degli insegnanti di Storia a portare il programma didattico fino ai giorni nostri: un quarto degli studenti interpellati ha concluso gli studi senza aver terminato il programma, il 10% dei quali si è fermato al periodo tra le due guerre. Il 15% uscirà dalla scuola secondaria senza essere arrivato a trattare la prima Guerra Mondiale.



Come sopperire alle carenze della preparazione scolastica? Il 31 % degli studenti ha cercato informazioni sulla caduta del Muro sul web, un altro 31% ne ha sentito parlare in telelvisione e un 24% su giornali e riviste. Solo il 13% ne ha parlato in famiglia.