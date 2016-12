La Buona Scuola promossa dalla Camera, rimandata dalla classe

Portano a casa addirittura un'insufficienza grave, un 3 in pagella, il preside-manager e l'alternanza scuola lavoro. Sono soprattutto i voti dei ragazzi del sud e le isole a incidere su questo risultato, mentre i ragazzi del nord e del centro sono stati più “buoni”. E' interessante notare come sull'alternanza scuola-lavoro abbiano inciso le discussioni nate da una recente dichiarazione del ministro del lavoro Poletti e dal risalto dato in quell'occasione alla possibilità di utilizzare anche le pause scolastiche per i progetti di alternanza. Infatti, in precedenza, la norma sull'aumento di ore di tirocini in azienda era tra le preferite dagli studenti.

Tuttavia il 3 resta e macchia indelebilmente la scheda finale della Buona Scuola, che per il resto ottiene soprattutto votazioni tra il 5 e il 6 meno dagli studenti. Sono infatti state considerate mediocri e “da debito scolastico” le norme sulle assunzioni degli insegnanti e sull'organico funzionale, ovvero il “team” di professori che saranno adoperati secondo le esigenze didattiche e organizzative delle scuole. Anche lo School Bonus non convince a pieno, e la stessa sorte condividono le agevolazioni fiscali per iscritti alle paritarie. Faticano ad arrivare alla sufficienza anche le norme per il merito e per la formazione dei professori: sono il bonus di premio per gli insegnanti che si impegnano di più e la carta del prof, che prevede 500 euro l'anno ai docenti per attività culturali. Non entusiasmano neanche le misure sugli open data per la trasparenza degli atti della scuola, che raggiungono a fatica il 6 meno.