L'interrogazione del futuro? Un talk con domande a piacere

Il conduttore è lo studente, i professori sono gli ospiti, semplici opinionisti chiamati a dire la loro ogni tanto. Su un argomento a libera scelta del protagonista, chiaramente. L'interrogazione cambia veste e si trasforma in speech, un vero e proprio talk sul quale affinare e concentrare tutte le proprie abilità di parlare in pubblico. Non si tratta di fantascienza, ma lo scenario che potrebbe diventare realtà da qui a breve. Il 3 marzo il Miur ha firmato un protocollo d'intesa con TED in virtù del quale ci si potrà avvalere dei percorsi formativi dei TED-eD Clubs per le superiori. Lo segnala Skuola.net .

IL TED – Il TED è un'organizzazione no-profit votata alle "idee che meritano di essere diffuse"- "ideas worth spreading". Iniziata come una conferenza di quattro giorni in California 25 anni fa, TED è cresciuto nella sua “mission” attraverso molteplici iniziative. Con TED-eD Clubs vuole aiutare gli studenti a presentare le idee di valore sotto forma di breve TED (Technology, Entertainment, Design - tecnologia, divertimento e design). Insomma, una vera e propria opportunità per imparare a parlare in pubblico, senza paura e senza essere preda delle emozioni.



REALIZZA IL TUO TALK - Con la firma del protocollo si dà il via anche al progetto pilota TEDxYouth@Bologna2016, il primo evento-concorso TEDxYouth rivolto agli studenti italiani delle scuole superiori. Lo scopo è dare la possibilità di raccontare la propria idea su diverse tematiche a piacere tra scienze, matematica, musica, arte, pensiero critico, start-up/idee imprenditoriali, tecnologia, sensibilità, informatica, sport e "X", la categoria libera. Come? Con un talk, ovviamente. Dal 3 marzo, fino al prossimo 30 settembre 2016, ci si potrà candidare su http://www.tedxyouthbologna.com. Chi si colloca tra i finalisti selezionati dal web prima, da una giuria qualificata poi, potrà salire sul palco di TEDxYouth@Bologna 2016 presso l'Opificio Golinelli di Bologna il 12 novembre 2016, in contemporanea con numerosi altri eventi TEDxYouth in tutto il mondo.