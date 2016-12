L’estate degli studenti? In compagnia del "solito" Luigi Pirandello

Tempo di pausa estiva per gli studenti e, di conseguenza, di compiti per le vacanze. Un classico per i prof di italiano? Assegnare libri da leggere sotto l'ombrellone. Ma i titoli sono ben diversi da quelli che spopolano in libreria tra i best-sellers del momento. E soprattutto, sono sempre gli stessi. Lo dimostrano i dati di Skuola.net svolta sulle recensioni più cercate sul portale nel periodo estivo: dal 2012 ad oggi sono i "soliti noti" a tornare in vetta, in particolare Pirandello, Svevo, Wilde e pochi altri. Segno che sono anche i più assegnati.

IL "SOLITO" PIRANDELLO - Ed è proprio lui, Luigi Pirandello, l'autore che si guadagna il titolo di “guasta-vacanze” di questi ultimi quattro anni. “Il fu Mattia Pascal” è l'opera che torna maggiormente ai primi posti tra le recensioni più cercate dagli studenti in questi mesi caldi. Segue a ruota “Uno, nessuno, centomila”. Ma non finisce qui. Tra i primi 10 titoli, al nono posto, è presenza fissa degli ultimi anni anche “Sei personaggi in cerca d'autore”. Pirandello è quindi ormai un compagno di viaggio “fisso” con cui i ragazzi sono costretti a condividere le vacanze.

COCCODRILLI AL MARE? - Ci sono poi quegli autori contemporanei che sono diventati un'abitudine dura a morire per i prof in cerca di libri da assegnare. Uno fra tutti, Francesco D'Adamo, che con il suo “Storia di Iqbal” si piazza al terzo posto tra i libri più cercati degli ultimi quattro anni sul portale studentesco in estate. Insieme a lui, Niccolò Ammaniti e Fabio Geda: il primo, con “Io non ho paura”, e il secondo, con “Nel mare ci sono i coccodrilli”, completano la classifica dei 5 libri più assegnati di sempre, insieme al siciliano romanziere della psicoanalisi.

STRANIERI SI, MA SOLO OTTOCENTESCHI - Non manca la letteratura straniera, ma rigorosamente ottocentesca. Oscar Wilde e Robert Louis Stevenson stracciano la concorrenza con “Il ritratto di Dorian Grey”, “L'Isola del Tesoro” e “Lo strano caso del Dr. Jekyll e di Mr. Hyde”. I due autori inglesi occupano le ultime posizioni della top 10 dell'estate, insieme al nostro Italo Svevo e la sua opera più nota, “La Coscienza di Zeno”.

"NON CI PIACE LEGGERE? MACCHE'! - Se alcuni di questi autori rimangono particolarmente indigesti per i ragazzi, non è solo perché vorrebbero essere liberi di prendere il sole senza portare con sé il più o meno pesante bagaglio. Infatti gli studenti sono ben contenti di leggere libri (anche per la scuola). Anzi, vorrebbero leggere di più: lo confessano ben 2 intervistati su 3 di una recente ricerca di Skuola.net. Ma è ben l'80% a voler eliminare dai compiti i classici "mattoni". L'esigenza è rinnovare il programma affiancando generi più vicini ai giovani.

...MA BASTA MATTONI! - Qualche esempio? Se potesse scegliere, ben il 27% leggerebbe a scuola anche i best seller contemporanei, come Harry Potter o Hunger Games, mentre un altro 25% preferirebbe temi legati alla propria generazione. Il 13% punterebbe invece su saggi sui fatti d'attualità e circa il 12% spazierebbe tra fantasy e fumetto. Che sia arrivato, perciò, il momento, di mandare in vacanza Pirandello & co?