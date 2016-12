Job Tips: 5 cose che le aziende vogliono da te

Laurea presa, e poi? Giornate intere a inviare il curriculum pieno di certificazioni, corsi di formazione, piccole esperienze. Ma poi, quando arriva il colloquio per il lavoro dei sogni, non sempre va tutto per il verso giusto. E viene da chiederti: perché? In tuo aiuto arrivano i suggerimenti di AlmaLaurea, come scrive Skuola.net : sei sicuro di avere dato il giusto spazio alla presentazione delle tue capacità? Infatti, alcune competenze trasversali (o soft skills) sono sempre più ricercate dalle aziende, e ad oggi contano quanto la lista di tutte le occupazioni passate e dei titoli di studio presi. Ecco quali sono le più richieste, che può rivelarsi prezioso saper vendere.

#1. Flessibilità - E' la capacità di adattarsi all'organizzazione e al contesto lavorativo. Insomma, qualsiasi sia la tua mansione, sai dare il meglio e ti adatti perfettamente alle novità e ai cambiamenti. Ti senti flessibile? Non sottovalutare questa caratteristica. Scrivi, sul tuo curriculum, esempi concreti di esperienze in cui hai dimostrato la tua abilità.



#2. Impegno e motivazione - Vuoi, vuoi, fortissimamente vuoi quell'impiego. Manifestalo! Aspetta però: supplicare il direttore del personale non è il modo giusto. Un ottimo espediente è quello di presentarsi al colloquio determinati, curare ogni dettaglio, scrivere una lettera di presentazione che metta in luce la tua motivazione e, nel caso di un periodo di prova in stage o tirocinio, dare il massimo in maniera continuativa.



#3. Capacità relazionali - Comunicazione, empatia, orientamento al cliente. Ma anche la capacità di lavorare in team e mantenere un sano ambiente lavorativo. Le tue esperienze precedenti parleranno al posto tuo: ad esempio se hai fatto esperienza di animazione, di ripetizioni e baby sitting, o anche come addetto alle vendite, sarà evidente la tua buona propensione al rapporto con gli altri. Non sottovalutare, comunque, l'importanza di dare un'ottima prima impressione a chi avrai di fronte durante il colloquio.



#4. Problem solving - Quando tutto va storto, niente panico: a tutto c'è una soluzione ottimale. E' questo atteggiamento che le aziende cercano dall'impiegato ideale. Puoi offrirlo? E' la carta da giocare durante il colloquio quando ti si chiederà di descrivere le tue qualità.



#5. Resistenza allo stress - La scuola ti opprimeva? L'università ti stancava? Niente in confronto al lavoro: urgenze, straordinari, problemi potrebbero attentare alla tua salute mentale! Riuscirai a mantenere la calma e a tornare al lavoro ogni mattina con il sorriso sulle labbra? Questa si chiama resistenza allo stress. Dimostralo durante il colloquio portando esempi concreti in cui hai dato prova di questa capacità.